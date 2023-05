Nächster "Nackenschlag": Vindahl fehlt Nürnberg im Saisonendspurt

Nächste Hiobsbotschaft für den 1. FC Nürnberg: Torwart Peter Vindahl hat sich eine Teilruptur des Innenbands im Knie zugezogen und wird dem Club vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Erst der späte Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung gegen Kaiserslautern (am Ende 3:3), dann die bittere Diagnose Kreuzbandriss bei Kapitän Christopher Schindler. Und nun musste der FCN auch noch den Ausfall von Keeper Vindahl verkünden.

Der 25-Jährige war beim Spiel gegen die Gäste aus der Pfalz in der 71. Minute mit Schindler bei dessen Rettungstat zusammengeprallt. Der Kapitän musste minutenlang behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld transportiert werden, Vindahl konnte zunächst weiterspielen und die Partie auch beenden. Eine Untersuchung im Nürnberger Südklinikum ergab nun aber, dass sich der Däne eine Teilruptur des Innenbands zugezogen hat.

Wie lange Vindahl ausfallen wird, teilte der Club nicht mit. Innenbandverletzungen ziehen aber oftmals mehrwöchige Pausen nach sich. Für Nürnberg und Sportvorstand sowie Trainer Dieter Hecking der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, der drei Spieltage vor Schluss noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Hecking: "Werden auch diesen Nackenschlag wegstecken"

"Strukturelle Verletzungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Aber wir können es nicht ändern, deshalb werden wir uns auch nicht beklagen", sagte Hecking in einem Statement des Vereins. "Für Peter ist es natürlich extrem bitter, aber auch diesen Nackenschlag werden wir wegstecken."

Nürnberg rangiert aktuell auf Platz 14 mit vier Punkten Vorsprung vor dem Relegationsrang. Am kommenden Freitag sind die Franken in Magdeburg zu Gast (18.30 Uhr LIVE! bei kicker), anschließend geht es vor eigenem Publikum gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Hansa Rostock (Platz 15) und am letzten Spieltag reist Nürnberg nach Paderborn.

Im Saisonfinale wird voraussichtlich Carl Klaus Vindahl, dessen Leihe von AZ Alkmaar zum Saisonende ausläuft, im Tor ersetzen. Klaus war zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals der Rückhalt der Nürnberger. Die eigentliche Nummer eins Christian Mathenia musste im November an der Schulter operiert werden.