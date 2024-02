Bayern verdient schachmatt gesetzt: Leverkusen setzt sich an der Tabellenspitze ab

Der FC Bayern hat keinen Auftrag gehabt! Dieser Satz findet sich nicht allzu oft in der Bundesliga-Geschichte, traf an diesem 21. Spieltag aber vollends zu. Spitzenreiter Leverkusen schlug den Meister klar wie verdient mit 3:0.

Viel war bereits im Vorfeld über diesen Bundesliga-Kracher geschrieben und gesprochen worden - auch personell. Und dahingehend entschied sich Leverkusens Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 3:2-Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart für durchaus interessante Maßnahmen: Wenig verwunderlich kehrte zunächst Kapitän Hradecky für Kovar zurück zwischen die Pfosten, während die bisherigen Stammspieler Frimpong, Hofmann und Stürmer Schick für die Münchner Leihgabe Stanisic, Tella und Adli auf die Bank mussten. Gänzlich passen mussten Arthur (Oberschenkel-OP nach Muskelsehnenverletzung), Boniface (Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren), Kossounou (Afrika-Cup) und Palacios (Aufbautraining nach Muskelverletzung).

Beim von Thomas Tuchel betreuten FC Bayern war derweil viel über Neuer spekuliert worden. Der Kapitän hatte sich beim 3:1 gegen Gladbach eine Knieverletzung zugezogen - Trainingspausen inklusive. Doch dann die Entwarnung: Der Weltmeister von 2014 fühlte sich bereit und lief auf - genauso wie der erst am Donnerstag vom Asien-Cup zurückgekehrte Kim sowie der angeschlagene Upamecano nach Muskelfaserriss. De Ligt und Müller mussten raus, während Davies (Innenbandzerrung im Knie) gänzlich fehlte und der von Galatasaray geholte Winterneuzugang Boey (Bundesliga-Startelfdebüt) wie Mazraoui auf dem Flügel neben einer defensiven Dreierreihe begann.

Stanisic trifft gegen den eigentlichen Arbeitgeber

"Samstag, 18.30 Uhr, Hosen runter und Karten auf den Tisch. Wir wollen eine Statement-Leistung", hatte Tuchel im Vorfeld außerdem von seinen Mannen eingefordert - und musste nach den ersten 45 Minuten ziemlich niedergeschlagen in die Katakomben marschieren. Denn abgesehen von einer spielerisch dominanten Anfangsphase des FC Bayern war nichts geboten. Richtige Aktionen Richtung Torerfolg schon gar nicht: Lediglich Goretzka (13. Minute), Mazraoui (27.) und Sané kurz vor der Pause (43.) näherten sich mal an.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es übrigens verdientermaßen schon 1:0 für die Werkself, die das Zepter der Dominanz nach den ersten 15 Minuten an sich gerissen und nicht mehr wieder hergeben hatte, geheißen. Das war aber auch in Fehlverhalten der Gäste begründet: Nach einem simplen Einwurf auf Andrich nämlich konnte dieser ohne Gegenwehr von Sané ins kurze Dribbling gehen und flach nach innen passen. Der Ball ging durch die Beine von Upamecano, ehe ganz rechts der von Boey nicht aufgenommene Stanisic angerauscht kam und vollendete (18.). Ausgerechnet der im Sommer vom FCB ausgeliehene Verteidiger traf also - vor dem extra geholten Abwehrmann Boey.

Bayern schwach, Bayer verpasst

Gerade mit dem 1:0 im Rücken stellten sich die Alonso-Schützlinge noch besser an und präsentierten sich als absoluter Tabellenführer, der den ärgsten Verfolger voll im Griff hatte. Die Abwehr um Tah und Tapsoba hielten etwa Kane (bislang 24 Treffer in den ersten 20 Ligaspielen), der nach fast 30 gespielten Minuten auf sieben (!) Kontakte gekommen war, komplett in Schach.

Und die Abteilung Attacke hätte gut und gern ein weiteres Tor nachlegen können, fast schon müssen. Wirtz (9.), Adli (11.) und nochmals Adli (18.) sorgten für erste gute Momente, ehe Tella frei vor Neuer auftauchte - und am DFB-Keeper scheiterte (23.). Tah verzweifelte mit einem guten Kopfball ebenfalls am Bayern-Kapitän (24.), der auch Adlis Versuch zu fassen bekam (37.). Jener aktive Adli war außerdem nochmals komplett durch nach feinem Außenristpass von Xhaka, wurde auf dem Weg zum 2:0 aber noch von Upamecano eingeholt (42.).

Frimpong setzt dem Bayer-Triumph die Krone auf

Das Verwunderliche aber: Die rund 15-minütige Pause brachte den amtierenden Meister auch nicht auf Betriebstemperatur. Vielmehr hatte nach dem Seitenwechsel weiterhin Leverkusen das Heft des Handelns in der Hand - und kam hier nun auch zum verdienten 2:0. Grimaldo baute dabei selbst mit auf, zog über die linke Seite leicht nach innen, nahm Tella mit und ging steil. Der Mitspieler steckte bei diesem Doppelpass fein durch in den Lauf des Spaniers, der aus spitzem Winkel gegen Neuer hart unter die Latte hämmerte (50.).

Das war nichts: Bayern-Joker Thomas Müller (li.) und der abgemeldete Harry Kane brachten nichts zustande. IMAGO/MIS

Eine Trotzreaktion war also vonnöten - und sollte mit den frisch eingewechselten sowie namhaften Einwechselspielern Kimmich und Müller (jeweils in der 60.) erfolgen. Abgesehen von einer ersten Annäherung über Kane und Sané (66.) kam gegen die weiterhin äußerst stabile Bayer-Defensivabteilung aber lange nichts zustande. Deswegen legte Tuchel wenig später auch noch Stürmer Tel (71.), Guerreiro und Choupo-Moting (jeweils 81.) nach. Doch auch mit diesen Jokern wurden die Abwehrtürme der Werkself nicht aus der Verankerung gerissen - ganz im Gegenteil. Sané & Co. rannten sich zuhauf fest, während bei Kontern mehrmals Frimpong Chancen auf das 3:0 vergab ...

... und am Ende doch noch traf. Neuer war bei einer finalen FCB-Ecke nach vorn gekommen, verlor aber hier das Kopfballduell mit Tah. Im Anschluss schickte Tapsoba Frimpong auf die Reise, der von weit rechts draußen stark ins leere Gehäuse zum 3:0-Endstand traf (90.+5).

Die Werkself war also mit einer Machtansage gen München zur Stelle und distanzierte den überraschend harmlosen Rekordmeister und amtierenden Titelträger auf nunmehr fünf Zähler. Leverkusen hat nun eine Woche Zeit, um zu regenerieren, ehe es am Samstag (15.30 Uhr) nach Heidenheim zum aktuell starken Aufsteiger - seit acht Ligaspielen ungeschlagen - geht. Der schon zum dritten Mal in dieser Saison besiegte FC Bayern indes spielt am Mittwoch (21 Uhr) das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom, am Sonntag geht's dann zum VfL Bochum (17.30 Uhr).