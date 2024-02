Mehr geht aktuell im deutschen Fußball nicht: Der Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen, der in dieser Saison unter Erfolgstrainer Xabi Alonso in insgesamt 30 Pflichtspielen in Liga, DFB-Pokal und Europa League noch überhaupt nicht verloren hat, heißt an diesem Samstagabend zum absoluten Topspiel den FC Bayern München willkommen.