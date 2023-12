Frankfurt dominiert, sechs Debütanten: Die kicker-Elf des 14. Spieltags

Die kicker-Elf des 14. Spieltags

Eintracht Frankfurts Gala beim 5:1-Sieg gegen die Bayern spiegelt sich auch in den Noten wider - und in der Elf des Tages. Gleich vier Frankfurter sind dabei, darunter mehrere Debütanten. Auch drei Spieler der Aufsteiger sind in der kicker-Elf des 14. Spieltags vertreten. imago images (2)