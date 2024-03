FCA-Trio und einmal mehr Grimaldo: Die kicker-Elf des 24. Spieltags

In der kicker-Elf des 24. Spieltags ist der FCA am häufigsten vertreten, während sich Leverkusens Grimaldo allmählich zum Dauergast entwickelt. Der Spanier ist aber nicht der einzige Profi der Werkself in der Auswahl. imago images (3)