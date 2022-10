Derby in München: Primus 1860 erwartet den FCI - Kellerduell in Halle

Der 11. Spieltag in der 3. Liga wird beim SC Verl eröffnet. Am Samstag steht das oberbayrische Derby zwischen Tabellenführer 1860 und Ingolstadt im Blickpunkt. Dresden erwartet Osnabrück am Sonntag. Das Kellerduell in Halle steigt am Montagabend.

Vergrößert Viktoria Köln den Abstand auf den SC Verl?

In Paderborn wird der 11. Spieltag vom SC Verl und Viktoria Köln am Freitagabend (19 Uhr) eröffnet. Es treffen zwei Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld aufeinander, die sich weiter von den Abstiegsplätzen entfernen wollen. Die Mannschaften trafen bisher in 18 Partien aufeinander (14-Mal in der Regionalliga-West, viermal in der dritten Liga). In der 3. Liga ist die Statistik ausgeglichen: Neben zwei Unentschieden gewann jeweils die Heimmannschaft. Zuletzt bezwang Viktoria Köln die Ostwestfalen deutlich mit 5:2. Die Gastgeber könnten mit dem Ausbau ihrer Siegesserie (zuletzt 1:0 gegen Duisburg und 2:1 in Elversberg) am Gegner vorbeiziehen.

Tabellenführer 1860 München empfängt Absteiger Ingolstadt

Finden die Löwen im Derby gegen Ingolstadt am Samstagmittag (14 Uhr) zurück in die Erfolgsspur? 1860 musste in der aktuellen Saison erstmals erfahren, wie es sich anfühlt, zwei Spiele auf einen Sieg zu warten. Neben dem überraschenden Pokal-Aus in Illertissen (0:1) kamen die Münchner auch gegen Dortmund II am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 hinaus. Mit einem Remis mussten sich auch die Ingolstädter unter den Augen von 1860-Coach Michael Köllner in Zwickau begnügen (0:0). Das vergangene Duell der beiden Teams war ein "Endspiel" um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am 38. Spieltag der Saison 2020/21 setzten sich die Schanzer im Heimspiel mit 3:1 durch und zogen in die Relegation, in der sie den VfL Osnabrück bezwangen. Die Löwen hingegen verpassten durch die Niederlage den Aufstieg, den sie in diesem Jahr anpeilen.

Verfolgerduell in Mannheim - Elversberg gegen Duisburg

Neben dem Derby in München finden am Samstag fünf weitere Partien statt. Unter anderem möchte 1860-Verfolger Elversberg auf die 1:2-Niederlage gegen Verl im Heimspiel gegen den MSV Duisburg eine Reaktion zeigen. Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. In der Drittliga-Spielzeit 2013/2014 feierte am Ende jeweils die Heimmannschaft (Duisburg 3:0, Elversberg 1:0).

Auch der Tabellendritte SV Wehen Wiesbaden ist an diesem Tag gefordert. Die Wiesbadener gastieren beim FSV Zwickau, das die vergangenen drei Partien gegen den SVWW nicht verlor.

In Lauerstellung auf Rang drei befinden sich der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Saarbrücken. Diese beiden treffen im Verfolgerduell aufeinander. Die Mannheimer haben jedes Heimspiel gewonnen, müssen aber das heftige 0:5 in Osnabrück verdauen. Saarbrücken muss sich in der Fremde nicht verstecken, beim vergangenen Gastspiel in Essen (0:1) musste der FCS allerdings die erste Auswärtsniederlage hinnehmen.

Dazu sind auch die beiden Teams vom Tabellenende am Samstag im Einsatz. Während Aue in Oldenburg gastiert, ist Bayreuth zu Gast beim SV Meppen.

Dresden gegen Osnabrück: Duell zweier formstarker Teams

Der Sonntag startet um 13 Uhr mit der Partie zwischen Dresden und Osnabrück. Im Rudolf-Harbig-Stadion treffen zwei formstarke Teams aufeinander: Dynamo ist seit sechs Partien ungeschlagen, der VfL seit fünf. Zuletzt spielten die Teams in der 2. Bundesliga gegeneinander. Am 34. Spieltag 2019/20 trennten sie sich mit 2:2 - es war für ein Jahr Dresdens letzte Zweitliga-Partie, da die Sachsen als Tabellenletzter den Gang in Liga drei antreten mussten. Hoffnung gibt den Dresdnern sicherlich der direkte Vergleich mit den Niedersachsen. Osnabrück gewann in der dritten Liga noch nie gegen Dresden.

Im zweiten Sonntagsspiel gastiert Rot-Weiss Essen bei der Zweitvertretung des SC Freiburg - es ist eine Premiere: Noch nie zuvor trafen die beiden Teams aufeinander. Gelingt dem Aufsteiger aus Essen der erste Auswärtserfolg (zwei Remis, drei Niederlagen)?

Kellerduell in Halle: Zieht BVB II am HFC vorbei?

Zum Abschluss des 11. Spieltags empfängt der Hallesche FC am Montagabend um 19 Uhr Borussia Dortmund II zum Kellerduell. Beide Mannschaften stehen mit acht Punkten auf einem Abstiegsplatz. Zuletzt stieg die Form der Borussia aber an. Neben dem Sieg in Zwickau (2:1) luchsten die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende 1860 München (1:1) einen Zähler ab. Anders ist die Lage beim HFC, der aus den vergangenen drei Partien lediglich einen Punkt holte. Für die Dortmunder ist Halle einer der Lieblingsgegner in Liga drei. Noch nie verlor die Zweitvertretung des BVB gegen den kommenden Gegner (drei Siege, fünf Remis).