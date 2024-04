Der Weg zur Meisterschaft

Erste Rückrundenniederlage

So durchwachsen die Hinrunde noch war, so imposant war die Rückrunde. Der VfL Wolfsburg kassierte die erste Niederlage der Rückrunde erst am 29. Spieltag in Cottbus. Rangelov brachte die Lausitzer in der 74. Minute auf die Siegerstraße, ehe die beeindruckende VfL-Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage ein Ende fand. picture-alliance