Der ewige Müller: Bayerns Nummer 25 macht die 500 voll

25-mal ungeschlagen gegen Bremen (Rekord)

Thomas Müller verlor erst im 26. Duell mit Bremen, beim 0:1 am 21. Januar 2024. Zuvor gewann er 22 Spiele gegen den SVW (3 Remis). Überhaupt blieb noch nie ein Spieler so lange am Stück ungeschlagen gegen einen Verein. imago/Sven Simon