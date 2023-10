Daums Karriere in Bildern

Erste Sporen

Christoph Daum - seit mehr als 30 Jahren prägt er als Trainer den Fußball in Deutschland und in der Türkei. In der Saison 1985/86 tauchte er als Co-Trainer von Georg Keßler auf der Bank des 1. FC Köln auf. "Herr Daun (er nannte ihn wirklich so; die Red.), ich kann Ihnen nur so viel sagen: Bisher ist aus jedem Assistenztrainer von mir etwas geworden", lautete Keßlers Begrüßung im Kasernenhof-Tonfall. Für die Rheinländer hatte Daum zuvor im Amateurbereich gespielt und die Junioren trainiert. imago