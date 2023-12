Brunner wäre BVB-Nummer 20: Wie oft Bundesligisten U-18-Profis einsetzten

Sollte Paris Brunner am Wochenende sein Bundesliga-Debüt geben, befände er sich als U-18-Profi in namhafter Gesellschaft. Der BVB setzte sowieso häufiger auf seine Jugend - an anderen Bundesliga-Standorten ist das anders.