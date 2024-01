Breitner brilliert, Werner fällt ab: Die Leistungen der Bundesliga-Rückkehrer

1. FC Köln: Anthony Modeste

Modeste wechselte 2015 nach Köln und wurde mit 40 Toren in 68 Ligaspielen schnell zum Publikumsliebling. 2017 folgte der Franzose jedoch dem Ruf des Geldes und wechselte zu Tianjin Tianhai nach China. Nach etwas mehr als einem Jahr kehrte er zum Effzeh zurück, konnte - unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zu AS Saint-Étienne - bis 2022 mit 24 Toren in 67 Spielen aber nicht an seine frühere Bilanz anschließen. imago images/Fotostand