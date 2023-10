Brandt mit Meilenstein: Die jüngsten Spieler mit 300 Bundesliga-Spielen

Brandt vor Meilenstein: Die jüngsten Spieler mit 300 Bundesligaspielen

Bislang war Julian Brandt 299-mal im deutschen Oberhaus aufgelaufen. Am Freitag gegen Bremen stand Bundesliga-Spiel Nummer 300 an - und das mit gerade einmal 27 Jahren und 171 Tagen. Damit landete Brandt in der Top 3 der jüngsten Bundesliga-Spieler beim Erreichen dieser Marke. Das Ranking. imago images (3)