"Anders vorgestellt": Leverkusen und Paulinho gehen getrennte Wege

Bayer 04 Leverkusen hat die Trennung von Paulinho (22) offiziell bestätigt. Den Olympiasieger von 2021 zieht es zurück in seine Heimat Brasilien.

Es ist ein millionenschweres Missverständnis, das Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag endgültig für beendet erklärt hat. Offensivspieler Paulinho wird bis zum Ende seines Vertrages im Sommer 2023 an den brasilianischen Erstligisten Atletico Mineiro verliehen. "Beide Seiten haben sich die Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren sicherlich anders vorgestellt", wird Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04, zitiert: "Mit diesem Transfer für den Rest der aktuellen Spielzeit haben wir nun eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung gefunden."

Eine halbjährige Leihe bei einem im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag? Während ein solches Vorgehen in Deutschland nicht möglich wäre, lassen das die brasilianischen Statuten sehr wohl zu. Bayer 04 wird für den 22-jährigen Olympiasieger von Tokio aus dem Jahr 2021 eine Gebühr im sechsstelligen Bereich kassieren.

Als Gewinner geht Leverkusen aus diesem Deal aber sicherlich nicht heraus. Denn: Noch 2018 hatte der Werksklub eine stolze Ablöse von 18,5 Millionen Euro für den damals 17-jährigen und als Supertalent gehandelten Techniker an Vasco da Gama überwiesen.

Den Durchbruch und die Etablierung als unumstrittener Stammspieler hat Paulinho in Leverkusen nie geschafft. Was hauptsächlich auch daran lag, dass sich der Fügelstürmer im Sommer 2020 das Kreuzband riss. Also just in der Phase, als er unter Ex-Trainer Peter Bosz auf einer zentraleren Position den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht zu haben schien.

Einziger Startelf-Einsatz endet mit kicker-Note 5,0

Paulinho kam auch aufgrund weiterer Verletzungen in Leverkusen lediglich auf 79 Pflichtspiele. Dabei erzielte er neun Tore und verbuchte fünf Assists. In der laufenden Saison 2022/23 stehen sieben Einsätze für ihn zu Buche: In der Bundesliga stand Paulinho lediglich einmal in der Startelf - und wurde beim 1:5 in Frankfurt schon zur Pause vom Rasen geholt (kicker-Note 5,0). Dazu kommen drei Einwechslungen und ein Tor beim 4:0-Heimsieg gegen Schalke.

Beim Pokal-Aus in Elversberg (3:4) war Paulinho zur Halbzeit eingewechselt worden, in der Champions League schlüpfte er gegen Porto (0:3) und bei Atletico Madrid (2:2) jeweils in die Jokerrolle.