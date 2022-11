"Sind in Gesprächen": Millionen-Missverständnis Paulinho vor dem Ende

Die Zeit von Paulinho in Leverkusen ist bald abgelaufen. In den nächsten Tagen soll der Transfer von Bayer 04 zu Atletico Mineiro über die Bühne gehen. Für den Bundesligisten wird das Missverständnis zum Millionenverlust.

Jetzt dürfte alles ganz schnell gehen. Der Winter-Wechsel von Leverkusens Angreifer Paulinho, dessen Vertrag ohnehin im Sommer 2023 ausläuft, steht kurz bevor. "Wir sind in Gesprächen", bestätigt Simon Rolfes den in der Finalisierung befindlichen Transfer des Brasilianers zurück in seine Heimat. Der Deal mit Atletico Mineiro könnte schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Dabei geht es trotz der nur noch halbjährigen Laufzeit von Paulinhos Kontrakt um eine Leihe bis zum Sommer. Ist ein solches Konstrukt in Deutschland nicht möglich, so erlauben es die brasilianischen Statuen sehr wohl. Bayer 04 wird für den 22-jährigen Olympiasieger von Tokio aus dem Jahr 2021 eine Gebühr im sechsstelligen Bereich kassieren.

18,5 Millionen Euro Ablöse für den damals 17-Jährigen

Auch wenn der Deal als Leihe deklariert ist, stellt er für Bayer praktisch einen Verkauf dar, der das Ende eines großen Millionen-Missverständnisses ist. Schließlich überwies der Werksklub 2018 die stolze Ablöse von 18,5 Millionen Euro für den damals 17-jährigen und als Supertalent gehandelten Techniker an Vasco da Gama.

Den dauerhaften Durchbruch zum unumstrittenen Stammspieler hat Paulinho bei Bayer 04 nie geschafft, was auch daran lag, dass er sich im Sommer 2020 das Kreuzband riss, als der als Flügelstürmer geholte Akteur unter Ex-Trainer Peter Bosz gerade auf einer zentraleren Position den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht zu haben schien.

Nur 79 Pflichtspieleinsätze

Insgesamt stehen für ihn nach viereinhalb Jahren in Leverkusen nur 79 Pflichtspieleinsätze, neun Tore und fünf Assists zu Buche. In dieser Saison blieben für ihn nur noch magere 176 Einsatzminuten und ein Treffer in drei Wettbewerben, nachdem sein Verkauf im Sommer schon fest eingeplant war.

Doch da es bei diversen Angeboten aus Europa zu Dissonanzen zwischen Paulinho und Bayer gekommen war, verlor dieser weiter an Wertschätzung. Der Grund: Der Brasilianer hatte sich angeblich gegen einen solchen Transfer, der Bayer noch eine Millionenablöse gebracht hätte, gesträubt und stattdessen in seine Heimat wechseln wollen - und das ablösefrei.

Die bevorstehende Trennung ist für alle Parteien von Vorteil. Für Paulinho, der in Leverkusen spätestens seit dem Sommer ohne echte Perspektive seinem Job nachging und jetzt sofort die Chance erhält, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Für Bayer, weil weitere Störfeuer durch Paulinho so vermieden werden, der unter Xabi Alonsos Vorgänger Gerardo Seoane seine Nichtberücksichtigung als "politische Entscheidung" kritisiert hatte. Nicht umsonst stellt Rolfes jetzt allgemeingültig fest: "Es ist wichtig, dass alle Spieler, die hier sind, voll fokussiert sind."