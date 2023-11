Der NBA Cup 2023: Spielplan und Tabellen des In-Season-Turniers

Erstmals wird in der Saison 2023/24 um den sogenannten NBA Cup gespielt - eine neu eingeführte Trophäe, nicht unähnlich den aus dem Fußball bekannten Pokalwettbewerben. Ein Überblick über den Spielplan des In-Season-Turniers und die aktuellen Tabellen.

Das In-Season-Turnier ist in den Spielplan der Regular Season integriert. Ab dem 4. und bis zum 29. November zählen alle Partien, die jeweils in der Nacht auf Samstag (mitteleuropäische Zeit) sowie in der Nacht auf Mittwoch stattfinden, sowohl für die Tabelle der Regular Season als auch für die Tabelle des In-Season-Turniers.

Die 30 NBA-Teams wurde in sechs Gruppen à fünf Teams aufgeteilt, jeweils die Gruppensieger plus zwei "Wild Cards", also die zwei besten Zweitplatzierten, qualifizieren sich für die K.o.-Phase des Turniers. Diese ist für den 5. und 6. Dezember (Viertelfinale), den 8. Dezember (Halbfinale) und den 10. Dezember (Finale) angesetzt.

Preise, Ablauf, Termine - alle Infos zum In-Season-Turnier.

NBA In-Season-Turnier: Die Gruppen im Überblick

Osten, Gruppe A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Osten, Gruppe B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Osten, Gruppe C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Westen, Gruppe A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Westen, Gruppe B: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Westen, Gruppe C: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs

NBA In-Season-Turnier, 1. Spieltag: 4. November

Los ging es mit dem Kampf um den NBA Cup in der Nacht von Freitag, 3. November, auf Samstag, 4. November. Mit dem Duell Mavs vs. Nuggets stand direkt ein Kracher auf der Tagesordnung, den der amtierende Champion für sich entschied. Die Mavs fanden kein Mittel gegen Nikola Jokic. Die Warriors gewannen dank eines Gamewinners von Stephen Curry 0,2 Sekunden vor Schluss.

NBA In-Season-Turnier, 2. Spieltag: 11. November

Nach einer kurzen Pause - um den Gouverneurswahlen am 7. November in den USA kein Rampenlicht zu nehmen, nimmt sich die NBA eine kleine Auszeit - geht es eine Woche nach dem 1. Spieltag weiter. Unter anderem mit LeBron James und den Lakers, die im Topspiel der Nacht auf das Star-Trio der Phoenix Suns um Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal trifft.

NBA In-Season-Turnier, 3. Spieltag: 15. November

Nur ein paar Tage später, in der Nacht auf Mittwoch, den 15. November, greifen auch die Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner ins In-Season-Turnier-Geschehen ein. Mit den Orlando Magic geht es gegen die Brooklyn Nets.

NBA In-Season-Turnier, 4. Spieltag: 18. November

Am 4. Spieltag darf dann auch Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder beim In-Season-Turnier ran, wenn die Toronto Raptors auf einen der Top-Favoriten, die Boston Celtics, treffen.

NBA In-Season-Turnier, 5. Spieltag: 22. November

Neben dem Duell Schröder gegen die Wagner-Brüder, a.k.a. Raptors gegen Magic, steht bereits das letzte Gruppenspiel der Lakers auf dem Tagesordnungspunkt. LeBron James und Co. treffen auf die Utah Jazz.

NBA In-Season-Turnier, 6. Spieltag: 24./25. November

Bereits am Freitagabend deutscher Zeit startet der 6. Spieltag mit dem Duell Magic vs. Celtics. Die Warriors treffen später zudem auf Spurs-Rookie und Basketball-Phänomen Victor Wembanyama.

NBA In-Season-Turnier, 7. Spieltag: 28. November

Am letzten Spieltag werden vermutlich erst die letzten Tickets für die K.o.-Phase vergeben. Die Dallas Mavericks sind gegen Houston gefragt, die Warriors treffen auf die Kings, die Bucks mit Giannis Antetokounmpo auf Vorjahres-Finalist Miami.

NBA In-Season-Turnier: Die Tabellen

Zwar zählen die Siege in der Gruppenphase des In-Season-Turniers auch zur Regular Season mit dazu, gleichzeitig werden für die sechs Gruppen im Kampf um den NBA Cup auch eigene Tabellen geführt. Hier findet Ihr den Überblick über den aktuellen Stand.

Osten, Gruppe A:

Platz 1: Indiana Pacers (Bilanz: 1-0)

Platz 2: Cleveland Cavaliers (0-1)

Platz 3: Philadelphia 76ers (-)

Platz 4: Atlanta Hawks (-)

Platz 5: Detroit Pistons (-)

Osten, Gruppe B

Platz 1: Miami Heat (1-0)

Platz 2: Milwaukee Bucks (1-0)

Platz 2: New York Knicks (0-1)

Platz 4: Washington Wizards (0-1)

Platz 5: Charlotte Hornets (-)

Osten, Gruppe C

Platz 1: Brooklyn Nets (1-0)

Platz 2: Chicago Bulls (0-1)

Platz 3: Boston Celtics (-)

Platz 4: Toronto Raptors (-)

Platz 5: Orlando Magic (-)

Westen, Gruppe A

Platz 1: Portland Trail Blazers (1-0)

Platz 2: Memphis Grizzlies (0-1)

Platz 3: Phoenix Suns (-)

Platz 4: Los Angeles Lakers (-)

Platz 5: Utah Jazz (-)

Westen, Gruppe B

Platz 1: Denver Nuggets (1-0)

Platz 2: Dallas Mavericks (0-1)

Platz 3: Los Angeles Clippers (-)

Platz 4: New Orleans Pelicans (-)

Platz 5: Houston Rockets (-)

Westen, Gruppe C

Platz 1: Golden State Warriors (1-0)

Platz 2: Oklahoma City Thunder (0-1)

Platz 3: Sacramento Kings (-)

Platz 4: Minnesota Timberwolves (-)

Platz 5: San Antonio Spurs (-)