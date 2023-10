NBA: In-Season Tournament - Ablauf und Datum

Mit dem bevorstehenden Saisonbeginn steht auch das erste In-Season Tournament in der NBA in den Startlöchern. Alle wichtigen Infos zum NBA Cup, hier im Überblick.

Können die Denver Nuggets am 9. Dezember auch den NBA Cup in die Höhe strecken? IMAGO/ZUMA Wire

Als "perfekte Gelegenheit" hatte NBA-Commissioner Adam Silver die Einführung des NBA Cups Anfang Juli diesen Jahres verkündet. Rund vier Monate später steht das erste In-Season Tournament der NBA-Historie nun kurz bevor.

Wie läuft das NBA In-Season Tournament ab?

Die 30 NBA-Teams wurden in sechs Gruppen à fünf Mannschaften gelost - jede Conference stellt dabei drei Gruppen. Eine tragende Rolle spielten hierbei die jeweiligen Vorjahresleistungen, die - je nach Bilanz - einen besseren oder schlechteren Platz in den Lostöpfen ergaben. Vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft im Fußball trifft jedes Team während der Gruppenphase je einmal auf die restlichen vier Mannschaften - dabei erhält jedes Team jeweils zwei Heim- und Auswärtspartien.

In diesen Spiele, die bis auf das Finale ebenso zur Regular Season der NBA zählen, entscheidet sich, welche sechs Mannschaften als Gruppensieger zusätzlich zu den jeweils zwei Bestplatzierten jeder Conference in die K.o.-Runde einziehen. Anschließend duellieren sich die verbleibenden Teams in Viertel-, Halbfinale und dem Endspiel. Die Entscheidungsspiele um das Finale sowie das Endspiel werden in Las Vegas ausgetragen.

Die Gruppen des In-Season Tournaments

Die Auslosung der Gruppenphase des NBA Cups ging bereits im Juli über die Bühne. Folgende Konstellationen ergab die Auslosung:

Gruppe 1: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons.

Gruppe 2: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets.

Gruppe 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic.

Gruppe 4: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers.

Gruppe 5: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets.

Gruppe 6: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs.

Der Spielplan für das NBA In-Season Tournament

Am 4. November startet der NBA Cup mit der ersten Runde. Der 7. und letzte Gruppenspieltag ist für den 28. November angesetzt, die Partien finden allgemein nur dienstags und freitags statt. Am 4. und 5. Dezember kommt es zu den Viertelfinalduellen, ehe am 7. Dezember erst das Halbfinale und anschließend am 9. Dezember das Finale ausgespielt wird.

Klicken Sie hier für den kompletten NBA-Spielplan

Gruppenphase: Was passiert bei identischer Bilanz?

Bei einer identischen Bilanz zweier oder mehrerer Mannschaften nach der Gruppenphase werden bis zu fünf Möglichkeiten angewandt, um eine Entscheidung über das Weiterkommen zu treffen. Sollte der direkte Vergleich während der Gruppenphase keine Aufklärung bringen, wird zuerst die Punktedifferenz und anschließend die Gesamtzahl der erzielten Punkte während der Gruppenphase berücksichtigt. Herrscht dann allerdings immer noch keine Klarheit, wird die Bilanz der vergangenen Regular Season herangezogen, ehe für den unwahrscheinlichen Fall eine Entscheidung per Los die letzte Möglichkeit darstellt.

Die Preise des NBA Cups

Neben der Trophäe, die schlicht "NBA Cup" getauft wurde, wird sowohl der "In-Season Tournament MVP" als auch das "All-Tournament Team" am Ende des Wettbewerbes ausgezeichnet. Doch auch den Spielern, die es nicht bis ins Endspiel schaffen, winken durchaus vielversprechende Preise: 50.000 Dollar erhält jeder Akteur, für dessen Team im Viertelfinale Schluss war, doppelt soviel erhalten die verlierenden Halbfinalteilnehmer. Während die triumphierenden Spieler schließlich jeweils mit 500.000 Dollar belohnt werden, erhalten die Finalverlierer jeweils einen Trostpreis in Höhe von 200.000 Dollar.