"Perfekte Gelegenheit": NBA führt neuen Pokalwettbewerb ein

Die National Basketball Association hat einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen. Anfang November startet der NBA Cup erstmals.

"Schon vor 15 Jahren" wurde über das Konzept des Wettbewerbs diskutiert, wie NBA-Commissioner Adam Silver am Samstag erklärte. Zur neuen Saison wird die National Basketball Association nun also um den sogenannten NBA Cup erweitert, der vom Ablauf an Pokalturniere aus dem Fußball erinnert.

Turnierformat erinnert an Fußball-WM

Die 30 NBA-Teams, die allesamt am neuen Turnierformat teilnehmen werden, wurden basierend auf den Vorjahresleistungen am Samstag in insgesamt sechs Gruppen à fünf Mannschaften gelost - jede Conference stellt dabei drei Gruppen. Ähnlich wie bei etwa einer Fußball-WM trifft jedes Team in der Gruppenphase je einmalig auf die vier restlichen Teams der Gruppe. Acht Mannschaften - die sechs Gruppensieger sowie jeweils der beste Zweitplatzierte jeder Conference - ziehen anschließend in die K.o.-Phase ein, die sich in Form eines Viertelfinals, Halbfinals und des Endspiels darstellt. Das Finale wird am 9. Dezember in der Wüstenstadt Las Vegas ausgetragen - Turnierstart ist rund einen Monat vorher am 3. November.

Kaum zusätzliche Belastung für NBA-Spieler

"Das Konzept an sich ist im Sport nichts Neues. Für diejenigen, die internationalen Fußball verfolgen, ist das Tradition. Also dachten wir: Welch eine perfekte Gelegenheit für eine Liga mit weltweiter Strahlkraft wie die NBA", fasste Adam Silver die Einführung des neuen Turniers zusammen. Das "In-Season Tournament" wird an Dienstagen und Freitagen ausgespielt, bis auf das Finale zählen derweil alle Partien als reguläre Ligaspiele, um die Belastung für die Spieler nicht noch weiter zu erhöhen.