Vier Milliarden Dollar, Blockbuster-Trades und die Harden-Frage: Die NBA-Transfers 2023

Jordan Poole (Washington Wizards)

Im Tausch für CP3 wechselte Youngster Jordan Poole. Einerseits versucht Golden State so, das verbliebene Titelfenster mit dem Kern um Stephen Curry und Co. auszunutzen. Andererseits schuf man sich finanzielle Flexibilität, da Pauls Vertrag nach der Saison 2023/24 nicht mehr garantiert ist. Poole dagegen, der 128 Millionen Dollar in den kommenden vier Jahren verdient, konnte in den vergangenen Play-offs nicht überzeugen und darf sich stattdessen beim Wiederaufbau in Washington austoben - und dort, so die Vorstellung der Wizards, zum Eckpfeiler des Franchise heranwachsen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS