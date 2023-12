"Wie Shaquille O'Neal": Davis führt die Lakers zum Sieg im NBA Cup

Die Los Angeles Lakers sind erster Sieger im neu geschaffenen In-Season-Turnier der NBA. Anthony Davis hat die Kalifornier zum Finalsieg über die Indiana Pacers geführt, LeBron seinen eigenen Pokal abgeräumt.

Die Los Angeles Lakers sind also erster Gewinner im neuen Wettbewerb der National Basketball Association. Beim Finale in Las Vegas bezwangen die Kalifornier das Überraschungsteam der Indiana Pacers dank eines 15:3-Zwischenspurts im vierten Viertel am Ende recht klar mit 126:109. Mann des Abends am Strip: Anthony Davis. Der Big Man ging mit 41 Punkten, 20 Rebounds und vier geblockten Würfen voraus und war mit 14 Zählern im Schlussabschnitt der Go-to-guy.

Reaves macht 28 Punkte

"Er hat einfach dominiert. Das war eine dominante Vorstellung eines Shaquille O'Neal", sagte LeBron James über seinen kongenialen Partner und in Erinnerung an den einstigen Star-Center und heutigen TV-Moderator, der ebenso wie Tennis-Legende Steffi Graf zu den Prominenten auf den Rängen zählte. Der King selbst ließ sich ein weiteres Mal nicht lumpen und war hinter Guard Austin Reaves (28 Punkte) drittbester Scorer des Abends (24, elf Rebounds, vier Assists).

Für den Titelgewinn in diesem frühen Saison-Höhepunkt erhält jeder Spieler der Lakers 500.000 US-Dollar, drei Spieler im Kader mit Minimalverträgen verdoppeln also ihr Jahressalär.

Champagner-Dusche mit Skibrille

"Wenn wir zusammen auf dem Feld stehen, wissen wir, wozu wir fähig sind. Wir haben schon so viele große Momente geteilt", führte James aus und hielt fest, dass "Rekorde gebrochen werden können", der erste Titel in einem neuen Wettbewerb einem aber niemals genommen werden kann. Der 38-Jährige wurde von NBA-Commissioner Adam Silver als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet, ehe er in der Kabine die Champagner-Dusche anzettelte - gewappnet mit einer Skibrille, während viele seiner bislang noch titellosen Teamkollegen darauf nicht vorbereitet waren.

Haliburton oft an der Kette

Bei den in diesem Turnier so furios aufspielenden Pacers kam Point Guard Tyrese Haliburton auf "nur" 20 Zähler und elf Assists, wurde über weite Strecken von einer aufmerksamen Lakers-Defense erfolgreich im Zaum gehalten. Die Pacers-Profis erhalten 200.000 Dollar pro Kopf.

Nun geht es mit der Regular Season weiter, in der die Lakers als Fünfter im Westen bei 14-9 stehen, während die Pacers (12-8) im Osten denselben Rang belegen. Das Finalspiel floss als einzige Partie des In-Season-Turniers nicht in die Bilanzen ein.

Die NBA hatte das Pokalturnier neu eingeführt, um der frühen Saisonphase mehr Spannung zu verleihen. Nächster Höhepunkt werden traditionell die Christmas Games sein.