Mavs kassieren erste Saisonniederlage - Wilder Gamewinner von Curry

Zum Auftakt des in dieser NBA-Saison neu eingeführten In-Season-Turniers hat Titelverteidiger Denver den Dallas Mavericks die erste Niederlage zugefügt. Stephen Curry trifft für die Warriors in letzter Sekunde zum Sieg gegen die Thunder.

Die Dallas Mavericks haben in ihrem sechsten NBA-Saisonspiel ihre erste Niederlage kassiert. Am Freitag (Ortszeit) musste sich die Mannschaft von Superstar Luka Doncic beim Champion, den Denver Nuggets, mit 114:125 (55:70) geschlagen geben. Die Nuggets schoben sich mit einer Bilanz von 5-1 an den Mavericks vorbei an die Spitze der Western Conference.

Die Nuggets erzielten im ersten Viertel 40 Punkte und setzten sich im dritten Durchgang auf 20 Zähler Differenz ab. Der Titelverteidiger wurde von Nikola Jokic getragen: Der Serbe verpasste mit 33 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp sein drittes Triple-Double der Saison.

Während Dallas den Joker nicht in den Griff bekam - Jokic versenkte überragende 14 seiner 16 Feldwurfversuche -, legte Luka Doncic für die Mavs zwar 34 Zähler, zehn Rebounds und acht Assists auf, er leistete sich auch aufgrund der hartnäckigen Defense von Michael Porter Jr. jedoch neun Ballverluste. Maxi Kleber kam aufgrund einer Knieverletzung nicht zum Einsatz.

Warriors gewinnen nach minutenlangem Videobeweis

Bei der Partie zwischen den Golden State Warriors und Oklahoma City Thunder standen die Unparteiischen minutenlang beim Videobeweis, ehe der spielentscheidende Korb von Superstar Stephen Curry doch gezählt wurde.

Curry traf beim 141:139 (69:67)-Auswärtserfolg bei 0,2 Sekunden auf der Uhr einen Korbleger über die ausgestreckten Arme von Thunder-Big Chet Holmgren. Zunächst ließen die Referees die Punkten aber nicht zählen, weil Curry-Teamkollege Draymond Green bei der Aktion den Ring berürht hatte ("Basket Interference"). Nach dem Videobeweis entschieden die Schiedsrichter aber, dass auch Josh Giddey von den Thunder das Netz berührt habe - der Korb zählte. "Ich habe den Wurf nicht beeinflusst", beteuerte auch Green nach der Partie.

Currys Treffer machte letztlich den fünften Saisonsieg für die Warriors perfekt. Mit 30 Punkten avancierte der 35-Jährige zum besten Werfer der Partie, zusätzlich sammelte er acht Rebounds sowie sieben Assists.

Lillard zu viel für die Knicks - Grizzlies weiter sieglos

Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel, mit 105:110 (46:56) zogen die Knicks auswärts gegen die Milwaukee Bucks den Kürzeren - trotz 45 Punkten von Jalen Brunson. Doch auf der anderen Seite stand Damian Lillard: Der Sommerneuzugang führte die Bucks an und erzielte 15 seiner 30 Punkte in den letzten sieben Minuten der Partie. Hartenstein kam auf vier Zähler und drei Rebounds.

Weiter sieglos blieben dagegen die Memphis Grizzlies, als einziges Team in der NBA. Auch im sechsten Spiel gelang dem Zweitplatzierten der vergangenen Regular Season kein Erfolgserlebnis, trotz einer zweistelligen Führung gut drei Minuten vor dem Ende. Ein später Lauf der Portland Trail Blazers brachte das Spiel in die Verlängerung, in der die Hausherren mit 115:113 gewannen. Jerami Grant führte Portland an (26 Punkte), auf der anderen Seite lieferten Desmond Bane (33) und Jaren Jackson Jr. (30, 10 Rebounds) gute Leistungen ab.

Die NBA-Spiele am Freitag (Ortszeit) sind die ersten der Saison gewesen, die nicht nur für die Hauptrunde zählen, sondern auch für das zu dieser Spielzeit eingeführte neue Turnierformat. In diesem sind die 30 Teams in sechs Gruppen eingeteilt worden, Anfang Dezember wird in einem K.o.-Modus ein Sieger ermittelt. Die NBA erhofft sich, mit diesem Turnier die Spannung während der regulären Saison zu erhöhen.