Wagner-Brüder trotzen starkem Schröder - LeBron erreicht Meilenstein

Die ersten Plätze im Viertelfinale des zu dieser Saison neu eingeführten In-Season-Turniers sind vergeben, die Indiana Pacers und Los Angeles Lakers stehen als Sieger ihrer jeweiligen Gruppe bereits fest. Die Raptors verlieren trotz guter Leistung von Dennis Schröder gegen die Orlando Magic um die Wagner-Brüder.

Weltmeister-Duell in der NBA: Franz Wagner (re.) und die Magic schlagen Dennis Schröder und die Raptors. NBAE via Getty Images

Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA das Weltmeister-Duell mit ihrem Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder gewonnen und weiter Chancen auf die nächste Runde im neu eingeführten In-Season-Tournament der Liga. Das zu keiner Zeit gefährdete 126:107 der Orlando Magic gegen die Toronto Raptors war der zweite Sieg im dritten Turnier-Spiel für das Team aus Florida. Die Raptors haben nach nun zwei Niederlagen in zwei Partien keine Hoffnungen mehr auf die Teilnahme an der Endrunde.

Schröder machte mit 24 Punkten und vier verwandelten Dreiern zwar ein gutes Spiel für die Raptors, konnte gegen die geschlossene Teamleistung der Gastgeber aber nichts ausrichten. Paolo Banchero kam als bester Werfer des Abends auf 25 Punkte für Orlando, Franz Wagner verbuchte 17 Zähler (dazu 4 Rebounds, 2 Assists und 3 Steals), sein Bruder Moritz kam auf zehn Punkte sowie vier Rebounds.

"Es ist immer großartig, sie zu sehen", sagte Schröder. "Orlando spielt gerade gut, und sie sind ein Teil davon. Wir haben zusammen Geschichte geschrieben vor ein paar Monaten. Ich freue mich immer für meine deutschen Brüder und hoffe, sie machen weiter so. Die haben mit viel Energie gespielt, da konnten wir nicht mithalten."

Zum Einzug in die K.-o.-Runde des erstmals ausgetragenen Turniers muss eine Mannschaft eine der sechs Gruppen gewinnen oder sich eine der beiden Wildcards sichern. Die gehen an die beiden besten Gruppenzweiten. Um die Chancen auf die nächste Runde zu erhalten, müssen die Magic am Freitag die bislang im Turnier noch ungeschlagenen Boston Celtics bezwingen. Die Spiele zählen auch zur Hauptrunde in der Liga.

Lakers und Pacers sichern sich Gruppensieg

Sicher im Viertelfinale dabei sind die Los Angeles Lakers. Der 131:99-Blowout-Sieg gegen die Utah Jazz war der vierte Sieg im vierten Turnierspiel für den 17-maligen NBA-Champion, der sich damit zusätzlich den Heimvorteil im Viertelfinale gesichert hat. LeBron James kam auf 17 Zähler, neun Assists und sieben Rebounds und durchbrach schon im ersten Viertel als erster Basketballer der Geschichte die Schallmauer von 39.000 Punkten in der NBA.

Für die Lakers war es nach schwachem Saisonstart der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Partien. Auch die Indiana Pacers machten durch ein 157:152 gegen die Atlanta Hawks die Qualifikation fürs Viertelfinale perfekt - in fast schon in dieser Saison Pacers-typischer Manier mit einem Offensiv-Spektakel.

Zur Halbzeit hatte Indiana bereits 86 gegnerische Punkte erlaubt, im zweiten Viertel lagen die Gäste zwischenzeitlich mit 20 Punkten im Hintertreffen. Doch nach der Pause schlugen die Pacers angeführt von Tyrese Haliburton, der 37 Punkte erzielte (9/15 Dreier) und 16 Assists verteilte, zurück.

Anfang des vierten Viertels lagen nun die Pacers zweistellig in Front. Zwar machte es Atlanta nochmal spannend, doch am Ende reichten auch die 38 Punkte (13/17 aus dem Feld) von Trae Young nicht, um die dritte Niederlage in Folge zu verhindern.

NBA Cup 2023 Spielplan und Tabellen

Cavs bauen Siegesserie aus - Suns schlagen Blazers

Zeitgleich verlor Philadelphia einen Overtime-Krimi gegen die Cleveland Cavaliers mit 119:122, nachdem sich die Sixers von einem 18-Punkte-Rückstand zurückgekämpft und in die Verlängerung gekämpft hatten. Darius Garland (32 Punkte, 8 Assists) versenkte wenige Sekunden vor Schluss die entscheidenden Freiwürfe, Tyrese Maxey scheiterte anschließend mit einem Dreier zum potenziellen Ausgleich. Die Cavs haben damit vier Spiele in Folge gewonnen.

Im fünften Spiel der Nacht bezwangen die Phoenix Suns dank 31 Punkten von Kevin Durant und 28 Punkten von Devin Booker die Portland Trail Blazers relativ souverän.