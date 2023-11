Green, Thompson und McDaniels fliegen nach Handgemenge - Magic verlieren erstes Turnierspiel

Für Franz und Moritz Wagner beginnt der NBA-Cup mit einer Niederlage - obwohl ihr Team einen zweistelligen Rückstand aufholt. Für Aufsehen sorgte ein kurzes Handgemenge zwischen Warriors und Timberwolves. Die NBA am Mittwochmorgen.

Die Orlando Magic haben mit den Weltmeister-Brüdern Franz und Moritz Wagner ihr erstes Spiel des NBA-Cups verloren. Gegen die Brooklyn Nets kassierte das Team aus Florida ein 104:124. Die Magic holten dabei einen zweistelligen Rückstand auf und lagen im dritten Viertel fast durchgehend vorne, ehe sie im Schlussabschnitt völlig die Kontrolle verloren und am Ende mit 24 Punkten Rückstand verloren.

"Die haben 27 Punkte nach Ballverlusten von uns gemacht. Daran lag es", sagte Franz Wagner, der mit 21 Punkten bester Werfer seines Teams war. "Das Spiel war etwas enger, als das Ergebnis aussieht." Moritz Wagner kam auf elf Zähler.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Rangelei zwischen Warriors und Timberwolves hat drei Disqualifikationen zur Folge

Im Duell zwischen den Golden State Warriors und den Minnesota Timberwolves dauerte es nur zwei Minuten, bis die Emotionen eskalierten. Nachdem Jaden McDaniels und Klay Thompson in der Mitte des Courts und abseits des Balls aneinandergeraten waren, wollte Rudy Gobert eingreifen und die Streithähne trennen. Daraufhin packte Draymond Green den Franzosen hinterrücks und nahm ihn in den Schwitzkasten - was ein kurzes, intensives Handgemenge aller Beteiligten zur Folge hatte.

McDaniels und Thompson wurde umgehend disqualifiziert, auch Green - der sich nicht zum ersten Mal in seiner Karriere einen Aussetzer erlaubte - durfte nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Die ohnehin ersatzgeschwächten Warriors - Steph Curry fehlte angeschlagen - unterlagen den T-Wolves letztlich 101:104.

Beim erstmals ausgespielten Turnier kommen die sechs Gruppensieger in die K.-o.-Runde. Auch die beiden besten zweitplatzierten Mannschaften schaffen es in die nächste Runde. Die Spiele zählen zudem auch zur Hauptrunde der NBA-Saison.

NBA Cup 2023 Spielplan und Tabellen des In-Season-Turniers

Pels halten Doncic bei 16 Punkten - Mavs mit ausgeglichener Cup-Bilanz

Auch die Dallas Mavericks verloren, kommen nach dem Sieg im ersten Turnierspiel aber auf eine ausgeglichene Bilanz. Gegen die New Orleans Pelicans gab es ein 110:131. Die Pelicans erlaubten Luka Doncic nur 16 Punkte, Kyrie Irving kam auf 17 Zähler für die Mavericks. Maxi Kleber fehlte wegen seiner Zehenverletzung.

Im Topspiel des Tages gewannen die Indiana Pacers 132:126 gegen die Philadelphia 76ers und beendeten die Serie von zuletzt acht Siegen bei den Gastgebern. Joel Embiid kam zwar auf 39 Punkte für Philadelphia, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Daniel Theis fehlte mal wieder - diesmal offiziell aus persönlichen Gründen.