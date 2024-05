3:7, 5:2, 1:6, 7:1, 5:2: Nie standen die Tore so weit offen

Am 32. Spieltag der Saison 1983/84 herrschte Tag der offenen Tür. 53 Tore an einem Spieltag sind bis heute Rekord. Zehnmal klingelte es alleine in Offenbach. picture alliance, imago images (2)