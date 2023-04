Bowen bestraft Sakas Fehlschuss: Arsenal lässt im Derby Punkte liegen

Nach dem 2:2 in Liverpool ließ Tabellenführer Arsenal auch im Derby gegen West Ham United wichtige Punkte nach einem Zwei-Tore-Vorsprung liegen.

Saka vergab in der 52. Minute die große Chance, die Führung per Elfmeter auszubauen. IMAGO/Shutterstock

Während West Ham unter der Woche in der Europa Conference League im Einsatz war, hatte Arsenal eine komplette Trainingswoche, um sich auf das Derby am Sonntag vorzubereiten. Mit einem Remis hatte sich das Team von Trainer David Moyes im Viertelfinal-Hinspiel von KAA Gent getrennt (1:1). Die Gunners hingegen hatten am vergangenen Wochenende in Liverpool spät eine 2:0-Führung verspielt und sich letztlich mit einem 2:2 zufrieden geben müssen.

Früher Doppelschlag bringt Gunners in Front

Wie auch in Liverpool startete Arsenal aktiv in die Partie und lag im London Stadium früh mit 2:0 in Front. Nachdem erst Gabriel Jesus in der 7. Minute einen sehenswerten Spielzug der Gäste aus kurzer Distanz veredelt hatte, ließ Ödegaard nur wenige Minuten später das zweite Tor folgen. Ebenso unbedrängt wie Flankengeber Gabriel Martinelli kam der Norweger im Strafraum an den Ball und vollendete die Hereingabe souverän per Direktabnahme aus rund sieben Metern (10.).

Benrahma eiskalt vom Punkt - Saka vergibt

Auch nach dem zweiten Treffer machten die Gunners mehr fürs Spiel, belohnten sich jedoch nicht für ihren Spielwitz und das schnelle Kurzpassspiel vor dem gegnerischen Sechzehner. In der 32. Minute vertändelte dann Thomas die Kugel leichtfertig gegen Rice, der schnell schaltete und Lucas Paqueta im Arsenal-Strafraum fand. Noch bevor der Brasilianer zum Abschluss kam, räumte ihn Landsmann Gabriel mit einer Grätsche ab - der Elfmeterpfiff war die logische Konsequenz. Vom Punkt behielt schließlich Benrahma die Nerven und schob eiskalt unten rechts ein.

Vor der Pause verstärkten die Hammers ihre offensiven Bemühungen und drängten vergeblich auf den Ausgleich, mussten dafür nach dem Wiederanpfiff jedoch direkt bangen. Nach Handspiel von Antonio im eigenen Strafraum hatte Saka per Elfmeter die Chance, den Zwei-Tore-Vorsprung erneut herzustellen, schoss die Kugel allerdings deutlich links am Tor vorbei (52.).

Bowen sorgt per Volley für Remis

Dieser Fehlschuss von Saka erwies sich trotz der weiterhin bestehenden Führung der Gunners nur rund zwei Minuten später als doppelt bitter. Nach einem weiten Schlag von Kehrer kam Bowen im Strafraum der Gäste plötzlich frei zum Schuss und netzte mit einem Volley in der 56. Minute zum Ausgleich ein.

Obwohl sie selbst durch Gabriel Jesus (65.) und dem unglücklichen Saka (70.) noch vielversprechende Möglichkeiten auf die erneute Führung hatten, dürfen sich die Gunners insbesondere nach einem Kopfball von Antonio, der das Lattenkreuz touchierte (82.), schlussendlich nicht über das Remis beschweren.

Spitzenspiel gegen ManCity rückt näher

Ärgern wird den aktuellen Tabellenführer das Ergebnis verständlicherweise trotzdem, da man den Vorsprung auf Verfolger Manchester City nicht auf sechs Punkte ausbauen konnte. Während es für West Ham am Donnerstag mit dem Conference-League-Rückspiel gegen Gent (21 Uhr) weitergeht, empfängt Arsenal am Tag darauf den FC Southampton (21 Uhr). Das Duell mit den Saints gilt derweil als Generalprobe für das darauffolgende Spitzenspiel gegen ManCity am 26. April.