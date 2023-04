Doppelpack Haaland in Halbzeit eins: ManCity mit gelungener Bayern-Generalprobe

Zwischen den Königsklassen-Duellen mit dem FC Bayern hat Manchester City in der Premier League einen verdienten 3:1-Sieg gegen Leicester City gefeiert. Nach einer starken ersten Halbzeit der Skyblues machten die Foxes die Partie am Ende beinahe noch einmal spannend.

ManCitys Trainer Pep Guardiola nahm nach der 3:0-Gala im Champions-League-Viertelfinale am Dienstag drei Wechsel vor: Walker, Laporte und Mahrez rückten in die Startelf. Dafür rotierten Akanji, Aké und Gündogan auf die Bank.

Foxes-Coach Dean Smith brachte bei seinem Debüt nach dem 0:1 gegen Bournemoth (neuntes siegloses Spiel in Serie) vier Neue: Am Samstagabend begannen Söyüncü, Souttar, Dewsbury-Hall und Tielemans anstelle von Amartey (Bank), Soumaré, Ricardo Pereira und Barnes (alle drei nicht im Kader).

Stones eröffnet sehenswert - Haaland legt per Doppelpack nach

Die Hausherren übernahmen wie erwartet von Beginn an die Spielkontrolle und drückten den Vorletzten der Premier League weit in dessen Hälfte. Den Torreigen eröffnete bereits nach fünf Minuten Stones - und das sehenswert: Nach einer Ecke bekamen die Foxes den Ball nicht geklärt, Stones platzierte diesen stattdessen trocken aus rund 14 Metern im rechten oberen Eck. Nach einem Handspiel von Ndidi im Strafraum erhöhte Haaland wenig später vom Punkt auf 2:0 (13.). Auch in der Folge ließen die Gastgeber nicht locker und der Norweger stellte eingesetzt von De Bruyne nervenstark im Eins-gegen-eins mit Iversen auf 3:0 (25.).

Die Gastgeber schalteten in der Folge ein, zwei Gänge zurück, dominierten aber weiterhin nach Belieben. Mehr als Halbchancen durch Maddison (21. und 34.) sprangen für die über weite Strecken überforderten und deutlich zu passiven Foxes bis zur Pause nicht heraus.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild - die Skyblues, bei denen Haaland zur Pause in der Kabine geblieben war, dominierten ohne große Mühe, Leicester lief hinterher und hatte ein ums andere Mal Glück, dass die Gastgeber nicht mehr allzu viel investierten: Grealish (56. und 68.) sowie Mahrez (61.) hatten mit ihren Distanzschüssen die vielversprechendsten Gelegenheiten für die Gastgeber.

Guardiola rotiert - Leicester kommt beinahe noch zurück

Die Skyblues beschränkten sich zunehmend auf das Verwalten der Führung, Guardiola wechselte häufig und schonte unter anderem auch De Bruyne und Grealish. Den Ehrentreffer für die Foxes besorgte Iheanacho nach einem Eckball (75.), ehe der Joker im Anschluss nach einer schönen Finte gegen Ruben Dias das Tor von Ederson knapp verfehlte (79.). Auch in der Folge agierte Manchester defensiv das ein oder andere Mal fahrig. Da aber sowohl Maddison im Eins-gegen-eins an Ederson (86.) als auch Iheanacho am Pfosten (90.+2) scheiterten, feierten die Hausherren letztlich den insgesamt zehnten Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Die Skyblues bekommen es am Mittwochabend (21 Uhr) im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals erneut mit den Bayern zu tun, ehe im FA-Cup-Halbfinale am Samstag ab 17.45 Uhr Zweitligist Sheffield United im Etihad gastiert. Leicester empfängt bereits um 16 Uhr desselben Tages in der Premier League die Wolves.