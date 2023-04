Brightons Joker jubeln: Chelsea setzt Generalprobe vor Real in den Sand

Chelsea verliert auch das dritte Spiel unter der Leitung von Frank Lampard. Gegen Brighton setzte es eine verdiente 1:2-Heimniederlage - ausgerechnet vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Klappe, die Dritte: Nachdem Chelsea die ersten beiden Spiele unter seinem neuen, alten Coach Frank Lampard verloren hatte, sollte jetzt wenigstens die Generalprobe gegen Brighton glücken vor dem so wichtigen Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid. Das Hinspiel hatten die Westlondoner jüngst mit 0:2 verloren.

Lampard reagierte auf die Pleite in der Königsklasse und startete mit gleich sechs frischen Akteuren. Unter anderem die früheren Bundesliga-Profis Pulisic und Zakaria starteten. Aber auch Gallagher und Mudryk waren mit von der Partie. Und das Zusammenspiel der beiden Letztgenannten sorgte auch für die frühe Blues-Führung: Der Ukrainer - in der Anfangsphase einer der Auffälligsten auf dem Rasen - bediente nach einem hübschen Dribbling Gallagher, der wiederum etwas Glück hatte, dass sein abgefälschter Schuss den Weg ins Gästetor fand (13.).

Chelsea stellt nach Führung die Bemühungen ein

Etwas Glück hatte Chelsea im Übrigen auch kurz vorher schon gehabt, als Brightons Ferguson die Latte beben ließ (9.). Und überhaupt machten die Gäste von der englischen Südküste ein richtig gutes Spiel. Viel ging links über Mitoma, der nach einem tollen Solo aus aussichtsreicher Lage den Ausgleich verpasste (27.).

Brighton, dessen Trainer Roberto de Zerbi aufgrund einer Roten Karte bei der 1:2-Auswärtspleite gegen Tottenham nicht an der Seitenlinie stand, musste dann umbauen. Erst verletzte sich Veltman, dann musste auch Sturmtalent Ferguson angeschlagen raus. Groß rückte nach der Veltman-Auswechslung auf die Rechtsverteidiger-Position, Welbeck ersetzte Ferguson. Und die Umstellungen zahlten sich aus: Eine butterweiche Groß-Flanke von rechts fand Welbeck am zweiten Pfosten, der nur noch zum inzwischen hochverdienten Ausgleich einköpfen musste (43.).

Enciso erzielt sein erstes Tor im dritten Anlauf

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Brighton machte das Spiel, hatte über weite Strecken mehr als 70 Prozent Ballbesitz und drückte die Blues tief in die eigene Hälfte. Insbesondere Chelseas Außenverteidiger Chalobah und Chilwell bekamen ihre Gegenspieler nicht in den Griff. Zudem war Startelfdebütant Zakaria die fehlende Spielpraxis anzumerken. Der Schweizer ließ sich locker von Enciso umkurven, ehe dieser seinen Schuss knapp vorbei setzte (48.).

Aber Enciso blieb gallig und avancierte langsam, aber sicher zum besten Mann in diesem Spiel. Auf der linken Seite setzte er sich gegen gleich zwei Gegenspieler durch und ließ dann aus spitzem Winkel erneut das Aluminium krachen - diesmal stand Brighton der Pfosten im Wege (60.). Doch damit war das Glück der Londoner verbraucht. Der nächste Abschluss von Enciso, ein Dampfhammer aus 25 Metern - schlug unhaltbar für Kepa im linken Giebel zur überfälligen Gästeführung ein (69.).

Zuvor hatte Lampard bereits viermal gewechselt und in James, Ziyech, Kovacic und Joao Felix vier Neue gebracht, die eigentlich zum Stammpersonal gehören. Einen entscheidenden Einfluss auf das Spielgeschehen hatte das Quartett genauso wenig wie Mount, der für die Schlussviertelstunde kam. Die noch beste Chance hatte Joao Felix, der bei einer scharfen James-Flanke allerdings einen Schritt zu spät dran war (87.).

Somit setzte es auch im dritten Spiel unter Lampard eine Niederlage. Verkraften könnten das die Blues-Fans, sollte es kommende Woche eine kleine Überraschung auf internationalem Terrain geben. Der FC Chelsea empfängt am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bekanntlich Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse. In der Premier League geht es für strauchelnde Blues am Mittwoch (26. April, 20.45 Uhr) weiter, Brentford gastiert an der Stamford Bridge. Brighton tritt bereits 15 Minuten vorher bei Nottingham Forest an, ist jedoch zuvor ebenfalls in einem Pokal gefordert: Am Sonntag (23. April, 17.30 Uhr) treffen die Seagulls im Halbfinale des FA Cups auf Manchester United.