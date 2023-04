Antony trifft und legt auf: ManUnited schlägt Forest souverän

Manchester United konnte sich bei Nottingham Forest dank des starken Antony einen 2:0-Sieg sichern. Damit nutzten die Red Devils die Patzer der Konkurrenz im Kampf um die Königsklasse.

Auf den 2:0-Erfolg über Everton folgte bei Manchester United zuletzt ein kurioses wie bitteres 2:2 in der Europa League gegen Sevilla. Bei dem Duell mit den Andalusiern verlor Trainer Erik ten Hag mit Lisandro Martinez und Raphael Varane gleich zwei Innenverteidiger und musste zudem weiter auf Topstürmer Rashford sowie Sabitzer verzichten, der eigentlich starten hätte sollen, sich aber kurz vor Abpfiff abmeldete.

Gebeuteltes United verpasst den Blitzstart

Alles andere als rosige Vorzeichen für den Niederländer, der das Personalpuzzle im Vergleich zur Europa League mit vier Umstellungen löste: Maguire und Lindelöf kamen für die angeschlagenen Innenverteidiger ins Defensivzentrum, Eriksen ersetzte kurzfristig Sabitzer, Malacia wich zudem für Dalot. Im Sturmzentrum agierte abermals Martial.

Trotz der vielen Wechsel auf beiden Seiten begann das Spiel alles andere als verhalten. Keine 50 Sekunden waren gespielt, da ließ Sancho die erste Topchance aus. Auf der Gegenseite antwortete Awoniyi, den Steve Cooper nach dem 0:2 gegen Aston Villa als einen von vier Neuen in die Startelf beordert hatte, für Forest, wurde jedoch ebenso abgeblockt wie der ehemalige Dortmunder (6.).

Awoniyi lässt den Ausgleich liegen

Insgesamt gelang es ManUnited immer mehr, Kontrolle über das Geschehen zu erlangen. Nachdem Bruno Fernandes eine weitere Möglichkeit ausgelassen hatte (18.), war die Führung durch Antony somit nicht unverdient (32.). Kurz vor der Halbzeit hätte Bruno Fernandes zudem mit einer weiteren Chance den Vorsprung beinahe noch vergrößert (45.+1)

Der freche Aufsteiger verzeichnete seinerseits zwei gefährliche Standards, bei denen Maguire erst mit dem Arm am Ball war, wofür es keinen Strafstoß gab (19), ehe er von McKenna beinahe zu einem Eigentor gezwungen wurde (25.). Die beste Gelegenheit ließ aber Awoniyi aus, der Dalots unfreiwillige Vorarbeit über den Kasten drosch (44.)

Dalot beendet Chancenwucher

Im zweiten Durchgang wollte der Tabellenvierte die Sache dann offenkundig unter Dach und Fach bringen. Schlag auf Schlag kamen die Red Devils zu guten Möglichkeiten, etwa durch Antony (58., 74.), Eriksen (64.) oder Martial, der aus fünf Metern am Tor vorbeiköpfte (71.).

Allen voran Bruno Fernandes wurde immer wieder auffällig, scheiterte aber zweimal an Navas, der im ersten Anlauf auch das Aluminium auf seiner Seite hatte (56., 61.). So musste es schließlich der aufgerückte Außenverteidiger Dalot machen, der einen wunderbaren Assist von Antony zum 2:0 veredelte (76.).

Nottingham hatte derweil im zweiten Durchgang kaum noch nennenswerte Aktionen nach vorne, einzig ein Eckball auf Felipe sorgte noch für Gefahr. Der Routinier köpfte jedoch aus kürzester Distanz drüber (73.), ein Treffer war den Tricky Trees, die auch ihm zehnten Ligaspiel in Serie sieglos bleiben, somit auch im dritten Aufeinandertreffen mit ManUnited in der laufenden Saison nicht vergönnt.

United muss am kommenden Donnerstag (21 Uhr) zum Rückspiel in der Europa League nach Sevilla. Am darauffolgenden Sonntag (17.30 Uhr) steht das FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton an. Nottingham bleibt derweil im Ligaalltag und muss bereits samstags (16 Uhr) zum FC Liverpool.