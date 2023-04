Sanchos Geistesblitz, Colemans Aussetzer: ManUnited verschärft Evertons Sorgen

Manchester United hat gegen Everton trotz Chancenwuchers einen Pflichtsieg eingefahren - muss aber um Leistungsträger Marcus Rashford bangen.

Die Ausgangslagen waren unterschiedlich gewesen, und doch auch irgendwie ähnlich. United braucht jeden Punkt im Rennen um die Champions-League-Ränge, die Toffees für den Klassenerhalt.

Dass beide Teams also von unterschiedlichen Tabellenenden stammen, zeigte sich zunächst nur bedingt. Auch wenn Sabitzer (3.) und Rashford vor Pickford (8.) früh sehr gute Chancen hatten, schaltete auch Everton geradlinig um und tauchte mehrmals gefährlich vorne auf. In der Folge sah man den Klassenunterschied dafür so richtig.

Auch Pickford sorgt für Uniteds Chancenwucher

Uniteds Chancen-Feuerwerk wurde immer intensiver, nur belohnen konnten die Hausherren sich nicht. Antony traf aus der zweiten Reihe den Pfosten, Wan-Bissaka schob den Abpraller am leeren Tor vorbei (12.). Mit der Ausnahme einer unverhofften Großchance für Simms, der Everton hätte in Führung bringen müssen (19.), stürmten fast nur kombinationsfreudige Red Devils. Wieder und wieder vergeblich.

Denn Toffees-Keeper Pickford machte ein richtig starkes Spiel, parierte im Eins-gegen-eins auch gegen Antony (22.) oder erneut gegen den glücklosen Rashford (28.). Die Führung wäre längst verdient gewesen, sie fiel aber nicht. Bis zur 36. Minute und einem cleveren Steckpass von Sancho: Der eingelaufene McTominay wuchtete die Kugel ins kurze Eck - der Bann war gebrochen. Pickford verhinderte kurz vor der Pause sogar das 2:0 durch Antony (45.+1).

Everton war nach Wiederbeginn nicht zwingend darum bemüht, früh das Kommando zu übernehmen - United ließ genau das aber zu. Die Hausherren schalteten drei Gänge runter und überließen den Toffees den Ball, mit dem sie irgendwann wieder gefährlich wurden. Simms‘ und Iwobis Doppelchance in der 65. Minute begriff United dann als Aufforderung, den Sack zuzumachen.

Rashford humpelt vom Platz

Fernandes hatte im Konter wieder angeklopft (67.), ehe ausgerechnet Evertons Kapitän Coleman der Ball unter dem Fuß durchrutschte - Rashford schob quer zu Joker Martial, der ins Tor ein zum 2:0-Endstand (71.). Diesmal gab United die Kontrolle nicht mehr aus der Hand, musste aber schlucken, als Leistungsträger Rashford in der Schlussphase humpelnd den Platz verließ - eine Diagnose steht noch aus.

Die Red Devils festigen durch den Pflichtsieg ihren Champions-League-Rang, während Everton ganz tief im Tabellenkeller stecken bleibt.