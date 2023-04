Cuypers antwortet auf Ings: Gent trotz klarer Vorteile gegen West Ham nur remis

West Ham hat im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League ein etwas schmeichelhaftes Remis aus Gent mitgenommen. Beim 1:1 waren die Belgier über weite Strecken die bessere Mannschaft. Allein die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

Zum Auftakt der Viertelfinal-Hinspiele in der Conference League war West Ham in Belgien bei KAA Gent zu Gast. Die Engländer reisten als Favorit an, doch davon war im ersten Durchgang überhaupt nichts zu sehen.

Gent mutig - Torunarigha knapp vorbei

Die Hausherren, die auf der Linksverteidigerposition mit dem Ex-Herthaner Torunarigha begannen, starteten mutig und kamen auch zu aussichtsreichen Tormöglichkeiten: De Sart näherte sich zweimal aus der zweiten Reihe an (11., 24.), Torunarigha (14.) und Piatkowski (36.) wurden beide nach Eckbällen gefährlicher, verfehlten das Tor per Kopf aber knapp.

Aus dem Nichts zappelte der Ball dann allerdings im Netz der Belgier. Nach einem schlimmen Fehler von Keeper Roef drückte Aguerd die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie, jubelte aber nur kurz, denn: Nach Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer aufgrund eines Handspiels zurückgenommen (43.).

Ings nutzt Unaufmerksamkeit

Dennoch gab die Szene den Engländern, die zuvor nicht richtig im Spiel gewesen waren, einen kleinen Schub. Wenige Minuten später münzten sie diesen in die Führung um: Nach einem weiten Einwurf bediente Bowen Ings, der nur noch zum 1:0 ins leere Tor einschieben musste (45.+3). Ein glücklicher Pausenstand für West Ham, das über weite Strecken ideenlos wirkte und zuvor kaum für Gefahr sorgte.

Cuypers präzise zum Ausgleich

Im zweiten Durchgang belohnte sich KAA dann für einen guten Auftritt: Über Orban und Castro-Montes landete der Ball bei Cuypers, der aus rund zehn Metern rechts einnetzte (56.).

Auch nach dem Treffer blieb Gent die bessere Mannschaft - und erhöhte vor allem in der Schlussphase nochmal den Druck: Auch die Chancen wurden nun klarer, doch es fehlte die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Gent lässt beste Möglichkeiten liegen

So ließen Castro-Montes (69.) und Tissoudali (87.) gute Möglichkeiten liegen, der auffällige Orban traf per Fallrückzieher nur die Latte (83.). West Ham hatte in der Defensive Probleme und offenbarte immer wieder große Lücken. Offensiv traten die Hammers bis auf einen Fehlschuss von Bowen (77.) kaum mal in Erscheinung.

Da Piatkowskis vermeintlicher Platzverweis wegen Notbremse kurz vor Schluss zurecht vom VAR zurückgenommen und auch nicht auf Elfmeter entschieden worden war (90.+5), blieb es beim 1:1, mit dem West Ham nach diesem Auftritt wohl besser leben kann als die Belgier. Am kommenden Donnerstag (21 Uhr) fällt dann die Entscheidung im Rückspiel.