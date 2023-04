Salah-Fehlschuss und Ramsdale-Show: Arsenal rettet 2:2 in Liverpool

Spitzenreiter Arsenal musste sich trotz früher 2:0-Führung in Liverpool mit einem glücklichen Remis begnügen - auch weil Salah in einer furiosen zweiten Hälfte einen Elfmeter vergab.

2012, als Arsenal das letzte Mal in der Premier League in Anfield gewann, spielte Trainer Mikel Arteta noch selbst mit. In der vergangenen Saison hatte der Spanier sogar unter "You'll never walke alone"-Beschallung trainieren lassen und trotzdem 0:4 verloren. Und obwohl die Gunners am Ostersonntag als Spitzenreiter anreisten, stolperten sie erneut in Liverpool - retteten aber immerhin ein 2:2.

Jürgen Klopp, der gegenüber dem 0:0 bei Chelsea zurückrotierte, hatte unter anderem seinen zuletzt erkrankten Abwehrchef van Dijk wieder an Bord - doch der machte im ersten Durchgang gleich zweimal keine gute Figur: Zunächst legte er Gabriel Martinelli unglücklich die Führung auf, als er einen Ödegaard-Pass unterbinden wollte (8.), dann war er bei einer Flanke des 1:0-Torschützen viel zu weit weg von Gabriel Jesus, der sicher zum 2:0 einköpfte (28.).

Salah verkürzt - und vergibt dann vom Punkt

Die Gunners um den genesenen Saka zeigten bis kurz vor der Pause einmal mehr ein starkes Auswärtsspiel mit eiskalter Chancenverwertung, Liverpool biss sich aber, angetrieben von der Kulisse, zunehmend in die Partie. Nachdem Robertson (20.) und Salah (33.) erste gute Gelegenheiten ausgelassen hatten, verkürzte der Ägypter schließlich: Sekunden nach einer Rudelbildung, die Xhaka und Alexander-Arnold ausgelöst hatten (Gelb für beide, 41.), staubte er ab, nachdem Jones Diogo Jota herrlich eingesetzt und Henderson wohl unfreiwillig weitergeleitet hatte (42.).

Und die Reds hielten den Druck nach der Halbzeitpause - in dem es zu einem Linienrichter-Eklat kam - nicht nur hoch, sondern erhöhten ihn noch einmal. Doch Salah verpasste gleich zweimal den inzwischen verdienten Ausgleich: Erst schoss er einen Foulelfmeter - nach Holdings Stoß gegen Diogo Jota - links vorbei (54.), dann wischte Ramsdale seinen Schlenzer klasse weg (57.). Auch danach brannte es immer wieder im Sechzehner der Gunners, die erst nach rund 70 Minuten vorübergehend für etwas Entlastung sorgten.

Joker Roberto Firmino gleicht aus - doch Salah bleibt glücklos

Das verdiente 2:2 sollte aber noch fallen: Nachdem Joker Darwin im Eins-gegen-eins an Ramsdale gescheitert war (81.), köpfte der ebenfalls eingewechselte Roberto Firmino eine Flanke von Alexander-Arnold ein, der zuvor Zinchenko frech getunnelt hatte (87.).

Dass Arsenal danach nicht auch noch das 2:3 kassierte, lag einzig an Ramsdale: Der Keeper fischte in der Nachspielzeit einen Salah-Schlenzer herausragend aus dem Eck (90.+5) und rettete auch noch gegen Konaté (90.+6) aus kürzester Distanz. Zuvor hätte Salah sogar noch einen Elfmeter bekommen können, Tierney hatte kräftig am Trikot des Ägypters gezogen (90.+4).

Mit viel Glück holte Arsenal nach zuvor sechs Niederlagen in Anfield also zumindest einen Punkt, ließ Manchester City aber bis auf sechs Punkte heranrücken - bei einem mehr absolvierten Spiel. Liverpool, das viel zu einem atemberaubenden Spiel beitrug, bleibt weit von den Champions-League-Rängen entfernt.