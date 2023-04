Haaland per Seitfallzieher: ManCity gewinnt Bayern-Generalprobe deutlich

Manchester City hat sich gegen den Tabellenletzten Southampton zunächst schwergetan, am Ende aber 4:1 gewonnen. Einmal mehr auch dank Erling Haaland, der per Seitfallzieher traf.

Der Meister gastierte beim Schlusslicht, für Arsenal-Verfolger Manchester City eigentlich ein Pflichtsieg. Und für Southampton vermeintlich ein aussichtsloses Unterfangen. Doch Saints-Coach Ruben Selles ließ sein Team den Favoriten von Beginn an mutig hoch anlaufen.

Schon nach fünf Minuten wäre das beinahe schiefgegangen: Die Gäste konterten schulbuchmäßig, Grealish scheiterte an einer starken Parade von Southamptons Keeper Bazunu. In der Folge boten die Hausherren dann aber kaum noch Lücken an, präsentierten sich gegen den Ball stark - und wurden mit Ball immer mutiger.

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte hatte der flinke Sulemana die große Chance auf die Saints-Führung, legte sich im Laufduell mit Aké aber im Strafraum den Ball zu weit vor (16.). Dem mutigen Auftritt des Schlusslichts tat das keinen Abbruch.

Haaland bricht den Bann mit dem Pausenpfiff

Während ManCity lange Zeit keine weiteren Chancen kreieren konnte, verlagerten die Saints das Spielgeschehen proaktiv ins Mittelfeld - mit einer ansprechenden Angriffsstruktur, aber noch ohne eigenen Abschluss.

Manchester hatte die nächste gute Gelegenheit erst kurz vor der Pause, als Haaland eine abgefälschte Flanke aus wenigen Metern vorbeiköpfte (41.). Ein zweites Mal zeigte der Norweger kein Erbarmen - und köpfte in der 45. Minute aus wenigen Metern ein. Zuvor war auf der Gegenseite Sulemana per Schussflanke gescheitert (44.). Äußerst Ärgerlich aus Sicht der Saints.

In den zweiten Durchgang brachten die Gäste direkt mehr Tempo mit, Gündogan hätte per Schlenzer gleich beinahe erhöht (51.). Lange ließ der zweite Treffer jedoch nicht mehr auf sich warten, während Southampton an den starken Eindruck aus der ersten Hälfte nicht anknüpfen konnte: De Bruyne schickte im Konter Grealish, der erst noch an Bazunu scheiterte, dann aber den Abpraller verwertete (58.).

Am Dienstag gegen Bayern

Nun entfaltete City seine gewohnte Dominanz und machte frühzeitig alles klar: Grealish bediente den ungedeckten Haaland am Fünfer, der per spektakulärem Seitfallzieher den Doppelpack schnürte (68.) - 3:0, die Vorentscheidung.

Daran änderte auch der Ehrentreffer von Southampton-Joker Mara nichts (72.), weil Weltmeister Alvarez per Elfmeter den alten Abstand wiederherstellte (75.). Es sollte auch der Endstand sein.

Die Skyblues, die in der Liga fünf Punkte hinter Arsenal bleiben, sind also gewappnet für das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern. Das Hinspiel in Manchester steigt am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) - mit einem glänzend aufgelegten Haaland.