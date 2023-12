Unzufriedener Leitl: "Wünsche mir Mut von den Jungs"

Seit drei Spielen wartet Hannover 96 auf einen Sieg. Trainer Stefan Leitl wünscht sich deshalb von seinem Team mehr Mut und die Maximalpunktzahl aus den letzten beiden Spielen des Jahres.

Den vorläufig letzten Sieg holte Hannover 96 genau vor einem Monat. Am 5. November gewann 96 das Derby gegen Eintracht Braunschweig souverän mit 2:0 und belegte mit 21 Punkten Tabellenplatz 3. Seitdem wartet die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl aber auf den nächsten Erfolg.

Bei Tabellenführer FC St. Pauli erkämpfte sich 96 ein torloses Remis, im Heimspiel gegen Hertha BSC holten die Niedersachsen einen 0:2-Rückstand noch auf und am Sonntag beim SC Paderborn unterlagen die Hannoveraner durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 0:1. Zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen sind aber zu wenig, um den Anschluss nach ganz oben zu halten.

Leitls Forderung für den Jahresendspurt

"Wir sind schon unzufrieden, weil Punkte weg sind, die möglich gewesen wären. In den letzten zwei Spielen des Jahres gilt es, alles daran zu setzen, die maximale Punktzahl zu holen", fordert Leitl, dessen Team auf Tabellenplatz 7 abgerutscht ist. "Es ist ok, wenn wir bei St. Pauli 0:0 spielen. Es ist auch ok, dass du gegen Hertha BSC eine schwächere 1. Halbzeit hast. Und trotzdem wünsche ich mir mehr Mut."

Auch am Sonntag in Paderborn wäre nach dem Platzverweis gegen Louis Schaub wegen "rohen Spiels gegen den Gegner" (DFB-Sportgericht) ein Sieg möglich gewesen, meint der 96-Coach. "Ich wünsche mir Mut von den Jungs - auch in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die nicht in bester Form ist. Das habe ich den Jungs auch so mitgeteilt. Deshalb bin ich auch unzufrieden." Seine Mannschaft habe in den letzten Spielen nicht das gezeigt, was sie zu leisten im Stande ist, meint der Fußballlehrer. "Wir haben nach unten so gut wie keine Aussetzer bisher, sondern spielen stabil. Es ist schwer, gegen uns zu spielen und zu gewinnen. Und trotzdem können wir mehr, damit wir Spiele gewinnen."

Am Freitag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC will 96 unbedingt wieder einen Sieg einfahren. Leitl sagt: "Gegen Karlsruhe müssen wir drei Punkte holen - egal wie. Über Intensität und Tempo wollen wir sie schlagen."

Wer spielt anstelle von Schaub?

Unklar ist noch, wer den gesperrten Schaub im offensiven Mittelfeld ersetzen soll. Leitl formuliert seine Erwartungshaltung deutlich: "Ich erwarte von den jungen Spielern, dass sie an ihre Chance glauben im Training und durchziehen. Wir brauchen einen hohen Anspruch, um erfolgreich zu sein. Wenn sich eine Mannschaft eingespielt hat, ist es immer schwer, da reinzurutschen. Aber jetzt ist die Chance da, weil ein Spieler ausfällt."