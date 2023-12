DFB-Sperre: Für Schaub ist 2023 gelaufen

Der Platzverweis gegen Louis Schaub war wohl die Schlüsselszene in Paderborn. Der DFB hat den Mittelfeldantreiber von Hannover 96 nun gesperrt.

In Paderborn sah es bis in die Nachspielzeit so aus, als sollte Hannover das dritte Unentschieden hintereinander einfahren. Doch 96 brachte das 0:0 in Unterzahl nicht über die Zeit und ging beim SCP als Verlierer vom Feld. Das hatte Louis Schaub schon nach 20 Minuten verlassen, der 28-Jährige hatte da die Rote Karte gesehen.

Der Österreicher war im Nachklang vom Feld verwiesen worden, nachdem Schiedsrichter Wolfgang Haslberger zunächst Gelb gezückt hatte, auf VAR-Intervention aber in Rot korrigierte. Das DFB-Sportgericht hat Schaub am Dienstag im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen "eines rohen Spiels gegen den Gegner" mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.

Schaub verpasst die letzten beiden Spiele 2023

Damit verpasst Schaub, der im Sommer 2022 mit der Erfahrung von 37 Bundesliga-Spielen vom 1. FC Köln kam und für 96 im deutschen Unterhaus bislang 40-mal aufgelaufen ist, die letzten beiden Spiele in diesem Jahr am kommenden Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Karlsruher SC und am 16. Dezember bei Holstein Kiel.

Verpasst hat Schaub auch 70 Minuten leidenschaftlichen Kampf seiner Teamkollegen in Paderborn nach seinem Platzverweis, der für Trainer Stefan Leitl der Knackpunkt der Partie war. "Was die Jungs danach gerade in der Defensive geleistet haben, war sehr lobenswert", meinte der 96-Trainer, zu einem Punkt hat es allerdings nicht gereicht. "Dass wir 70 Minuten in Überzahl waren, hat uns natürlich in die Karten gespielt", sah auch Paderborns Maximilian Rohr, nach dem 1:0-Sieg seines SCP gegen den dezimierten Gegner.

Für 96 gilt es nun auch ohne Schaub, nach drei sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten mit Blick auf die oberen Tabellenränge dreifach zu punkten. "Im Idealfall sollten wir jetzt das nächste Spiel gewinnen", erklärte Torwart Ron-Robert Zieler.