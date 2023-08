"Torwart mit großem Potenzial": Peretz wechselt zum FC Bayern

Was sich seit geraumer Zeit angedeutet hat, ist seit Freitagabend offiziell: Daniel Peretz verstärkt wie erwartet Bayern Münchens Torhüterteam. Der 23-jährige Israeli kommt von Maccabi Tel Aviv und erhält einen langfristigen Vertrag.

Der Wechsel von Daniel Peretz ist in trockenen Tüchern. Für rund fünf Millionen Euro plus Boni kommt der 23-jährige Keeper von Maccabi Tel Aviv zum Rekordmeister. Den Transfer, der sich seit Wochen immer mehr abgezeichnet hat, verkündete der FC Bayern am Freitagabend.

Der in Tel Aviv) geborene Peretz unterschrieb in München einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2028 und erhielt die Rückennummer 18.

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FCB, äußerte sich in der Pressemitteilung des Vereins vorfreudig: "Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft. Daniel Peretz ist ein Torwart mit großem Potenzial. In seinen jungen Jahren hat er sein Können nicht nur in nationalen, sondern auch bereits in internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt."

In der Tat machte Peretz zuletzt schon bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien auf sich aufmerksam. Im Gruppenspiel gegen Deutschland (1:1) hatte der israelische Torhüter zwei Elfmeter (kicker-Note 1) pariert. Für sein Team war erst im Halbfinale Schluss. Die verloren gegangene Partie gegen England (0:3) hatte Peretz, der auch einen deutschen Pass besitzt, wegen einer Gelbsperre verpasst.

Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt. Daniel Peretz

Mit Maccabi Tel Aviv spielte Peretz außerdem in der Conference League - sieben Einsätze. Im November 2022 war ihm zudem bereits sein Debüt in der A-Nationalmannschaft vergönnt. Der in Tel Aviv geborene Peretz stammt aus der Jugend von Maccabi, lediglich ein Vereinswechsel steht in seiner Vita: In der Saison 2019/20 wurde er für eine Saison an Beitar Tel Aviv Bat Yam ausgeliehen. Beim 4:1 gegen NK Celje im Hinspiel der Qualifikation zur Conference League war Peretz am vergangenen Donnerstag noch der gewohnt starke Rückhalt im Team von Trainer Robbie Keane gewesen. Nach Abpfiff teilte Maccabi Tel Aviv dann mit, dass der Torhüter den Klub verlassen werde.

Und für ihn nun ein "Traum eines jeden Kindes" in Erfüllung geht, so Peretz: "Als ich vom Interesse der Bayern hörte, hatte ich nur noch einen Wunsch: hierher zu wechseln. Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt."

Peretz reiht sich hinter Ulreich ein

Der 1,90 Meter große Torwart wird an der Säbener Straße erst einmal Back-up von Sven Ulreich (35), der wegen der Verletzung von Manuel Neuer (37) aktuell die Nummer 1 beim FC Bayern ist. Mit Neuers Rückkehr rechnen die Münchner in den nächsten Wochen. "Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv", hatte Trainer Thomas Tuchel kürzlich mitgeteilt. Beim FCB hofft man, dass mit Peretz auf lange Sicht hin ein Nachfolger für den Weltmeister von 2014 reift.

Damit hat der Rekordmeister nach langer Suche einen weiteren Torhüter gefunden. Die Münchner hatten mehrere Kandidaten im Auge gehabt: Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga wechselte jedoch zu Real Madrid, Geronimo Rulli fehlt Ajax wegen einer Schulterverletzung mindestens bis zum Jahreswechsel und Stefan Ortega Moreno durfte Manchester City nicht verlassen.