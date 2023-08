Peretz in München: "Die U-21-EM war der entscheidende Moment"

Daniel Peretz (23) wird zeitnah als Neuzugang beim FC Bayern vorgestellt werden. Thomas Tuchel wollte nicht viel verraten, tat es aber doch.

Letztlich wurde es keiner der "größeren Namen" wie Kepa, David Raya oder Stefan Ortega Moreno. Der dringend benötigte Zuwachs im Torhüter-Team des FC Bayern heißt stattdessen Daniel Peretz. Für den 23-jährigen Schlussmann soll der deutsche Meister rund fünf Millionen Euro plus Boni an Maccabi Tel Aviv bezahlen, Peretz erhält in München voraussichtlich einen Fünfjahresvertrag bis 2028.

Zum Thema Maccabi bestätigt: Peretz vor Wechsel zum FC Bayern

Am Freitagvormittag war der Israeli in Oberpfaffenhofen gelandet und anschließend direkt zum Medizincheck gefahren worden. Zur Stunde durchläuft der 1,90 Meter große Keeper die obligatorischen Untersuchungen, anschließend sollen alle Verträge unterschrieben werden. "Im Moment bemühen wir uns sehr, dass er unser Spieler wird", erklärte Thomas Tuchel am Freitag und musste zwei extra aus Israel angereiste Journalisten enttäuschen, weil er viel mehr eigentlich nicht verraten wollte - das dann aber trotzdem tat.

Peretz schon am Sonntag im Kader?

Optimistisch seien Tuchel und die Verantwortlichen des FC Bayern, ein "junges Talent und einen „tollen Charakter hoffentlich schnellstmöglich in unserem Kader zu haben". Möglicherweise schon am Sonntag gegen Augsburg, wo Sven Ulreich erneut zwischen den Pfosten stehen wird. Tom Ritzy Hülsmann, der kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, könnte dadurch wieder regelmäßige Spielpraxis in der U 23 sammeln.

Über "viele, viele Wochen" hätten die Münchner Peretz gescoutet, wie Tuchel versicherte: "Er hatte ein sehr beeindruckendes Turnier bei der U-21-EM." Wo er gleich beim Auftaktspiel gegen Deutschland zwei Elfmeter gehalten hatte. "Das war der finale Moment, in dem wir entschieden haben, dass er eine sehr gute Ergänzung für unsere Torhütergruppe und den Klub werden kann." Schnellstmöglich eben.