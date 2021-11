Svensson: "Eine unnötige Niederlage"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:1 (1:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel. Nach dem nicht gegebenen Elfmeter war ein Bruch in unserem Spiel. In der Halbzeitpause hat man gemerkt, dass die Jungs wollten. Wir haben verdienterweise das 2:1 geschossen. Wir sind geschlossen aufgetreten, ich glaube, dass der Sieg nicht unverdient ist. Es tut sicherlich gut, weil wir uns ein paar Spieltage nicht belohnen konnten."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben heute eine unnötige Niederlage bekommen. Wenn es länger 1:1 steht, hätten sich auch Räume für uns geöffnet. Ich finde schon, dass viele Sachen gepasst haben. Wir haben ein paar Probleme gehabt, die langen Bälle der Stuttgarter zu verteidigen. Ich bin nicht so unzufrieden mit der ersten halben Stunde. Wir haben eine unnötige Niederlage bekommen."