Kein Sieger im Spitzenspiel: St. Pauli findet kein Durchkommen

Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli biss sich in einer von Taktik geprägten Partie an der Defensive des Dritten Hannover 96 die Zähne aus. Überschattet wurde das zähe Spiel von Tumulten in der Schlussphase.

St. Pauli um Elias Saad (li.) und Hannover 96 mit Fabian Kunze trennten sich im Spitzenspiel torlos. IMAGO/Eibner