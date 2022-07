Raum trainiert wieder - in Hoffenheim

Nationalspieler David Raum hat seine Wadenprobleme überwunden, doch der sich am Wochenende anbahnende Wechsel nach Leipzig lässt weiter auf sich warten.

Am Dienstagnachmittag rief Trainer André Breitenreiter seine Mannen zum ersten Training der letzten Woche der Vorbereitung der Saison, die am kommenden Sonntag mit dem Pokalspiel beim Regionalligisten SV Rödinghausen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt.

Mit dabei auch wieder David Raum, der seine Wadenprobleme überwunden hat und das reguläre Programm mit der Mannschaft absolvierte. Noch im Trainingslager in Kitzbühel hatte der Nationalspieler einen Schlag auf die Wade bekommen und gleich beide Tests gegen die italienischen Erstligisten US Salernitana (2:2) und am Samstag in Sinsheim gegen Hellas Verona (3:2) verpasst.

Breitenreiter: "Das hat nichts mit Eventualitäten zu tun"

Mutmaßungen, die TSG wolle Raum nur deshalb nicht mehr einsetzen, um einen bevorstehenden Wechsel zu RB Leipzig nicht unnötig zu gefährden, hatte Breitenreiter am Samstag entschieden widersprochen. "Er hat die ganze Woche nicht trainiert, weil er im Trainingslager einen Schlag auf die Wade gekriegt hat, da gehen wir kein Risiko ein, dass daraus eine schlimmere Verletzung entsteht. Das ist der einzige Grund, warum er nicht dabei war", so der 48-Jährige, "das ist ein Junge, der Fußball spielen möchte, das hat nichts mit Eventualitäten zu tun. David ist ein Spieler von uns, an Spekulationen beteilige ich mich nicht."

Wie der kicker berichtete, hatten sich Vertreter von Hoffenheim und Leipzig am vergangenen Freitag in Frankfurt getroffen, dabei konnte allerdings keine Einigung erzielt werden. Offensichtlich liegen beide Parteien (noch) zu weit auseinander. Hoffenheim ruft 30 Millionen Euro auf für Raum, der seinen Vertrag bei der TSG nach nur einem halben Jahr bereits nochmals bis 2026 verlängert hatte. Ob diese Differenz noch überwunden und geschlossen werden kann, ist offen. Raum jedenfalls bereitet sich aktuell auf den Saisonstart bei und mit der TSG vor.

Erste Einheit für Kabak

Auch Ozan Kabak absolvierte am Dienstag seine erste Einheit auf dem Platz mit seinen neuen Kollegen, der Neuzugang vom FC Schalke 04 soll die Qualität in der Hoffenheimer Innenverteidigung schließen. Bei Test gegen Verona hatte Breitenreiter noch auf den 22-Jährigen verzichtet, im Pokal könnte Kabak dann für die TSG debütieren.

Auch der zuletzt angeschlagene Angelo Stiller (eingewachsener Fußnagel) hat das Training wieder aufgenommen. Dagegen fehlen weiterhin Ihlas Bebou (Knieprobleme) und Dennis Geiger (Infekt).