Nach drei Niederlagen: Newcastle gelingt Arbeitssieg über Brentford

Newcastle United ist der kleine Befreiungsschlag gegen den FC Brentford geglückt. In einem zähen Spiel verschuldete Mark Flekken einen Strafstoß, den Callum Wilson zum einzigen Treffer der Partie nutzte.

Als wären drei Niederlagen in Serie nicht schon genug, musste Newcastle-Coach Eddie Howe gegen den FC Brentford auch noch auf Leistungsträger Joelinton (Knieprobleme) verzichten. Der Brasilianer war nicht der einzige Name, der nach dem 1:3 gegen Brighton nicht mehr in der Startelf auftauchte. Targett, Tonali, Almiron und Isak fanden sich allesamt auf der Bank wieder. Botman, Anderson, Longstaff, Barnes und Wilson begannen.

Deutlich weniger Druck und auch deutlich weniger Rotation gab es dagegen bei Thomas Frank, der nach dem 2:2 gegen Bournemouth lediglich Schade auf die Bank setzte und Innenverteidiger Collins brachte. Entsprechend änderte sich die Ausrichtung von einem 4-3-3 zu einem 5-3-2.

Flekken rettet gegen Guimaraes

Doch gemauert wurde bei den Bees zu Beginn des Spiels keineswegs. Viel mehr waren es die Gäste, die zunächst zielstrebiger auftraten und durch Hickey die erste gute Gelegenheit hatten (4.). Im Laufe der ersten Halbzeit kippte die Partie allerdings mehr und mehr in die Richtung der Magpies, auch wenn aus dem Spiel weiterhin wenig ging. Per Standard wurde es dagegen richtig gefährlich, doch Flekken entschärfte den Kopfball von Guimaraes aus kurzer Distanz (27.). So ging es torlos in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Newcastle spielbestimmend - und hatte Grund zum Jubel. Bei einem hohen Ball stellte sich Wilson vor Flekken, der den Ball verfehlte, und stocherte die Kugel aus kurzer Distanz ins Tor. Glück für den Niederländer: Craig Pawson entschied nach kurzem Zögern auf Stürmerfoul.

Wilson trifft vom Punkt

Ein zweites Mal sollte der ehemalige Freiburger allerdings nicht Glück haben. Nach einem Stoppfehler von Hickey eilte Flekken aus dem Tor, traf Gordon - der den Ball wohl nicht mehr bekommen hätte - kurz vor der Grundlinie und verschuldete einen Elfmeter, den Wilson zur Führung verwertete (64.).

Einen weiteren Aufreger gab es in der 80. Minute, als Pawson auf Handelfmeter für Newcastle entschied, diesen nach Videobeweis aber wieder zurücknahm. Mehr sollte nicht passieren. Newcastle United feiert nach drei Niederlagen in Folge glanzlos aber verdient den Befreiungsschlag, Brentford muss derweil die erste Saisonniederlage wegstecken.

Unter der Woche steht für Newcastle United nun das Comeback in der Königsklasse an. Erstmals seit 2002/03 sind die Magpies wieder dabei. Zum Auftakt geht es am Dienstag (18.45 Uhr) zur AC Mailand. Brentford ist erst am Samstag (18.30 Uhr) gegen Everton wieder gefordert.