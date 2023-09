Leistungssteigerung in Hälfte zwei: Liverpool siegt in Wolverhampton

Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der Wolverhampton zwar in Führung ging, die Chance auf das 2:0 aber liegen ließ, zeigte sich der FC Liverpool im zweiten Durchgang von einer anderen Seite und drehte die Partie zum 3:1-Auswärtssieg.

Mit zehn Punkten aus dem ersten vier Spielen im Rücken traf der ungeschlagene FC Liverpool am frühen Samstagnachmittag im Molineux auf die Wolverhampton Wanderers. Von der Art und Weise, wie der LFC noch beim 3:0 über Aston Villa aufgetreten war, war allerdings zunächst wenig zu sehen.

Jürgen Klopp musste in der Defensive mit dem gesperrten Van Dijk sowie Alexander-Arnold (Oberschenkelprobleme) gleich auf zwei Stammspieler verzichten. Innenverteidiger Gomez rückte auf die Rechtsverteidiger-Position, im Zentrum lief neben Matip nicht etwa der Ex-Leipziger Konaté, sondern der junge Quansah auf.

Neto wirbelt, Hwang trifft

Besonders Aushilfs-Rechtsverteidiger Gomez stand von Beginn an mächtig unter Druck. Für mutige Wolves, bei denen Trainer Gary O'Neil nach der 2:3-Niederlage gegen Crystal Palace Hwang und Neuzugang Bellegarde für Fabio Silva und Sarabia brachte, war es vor allem Linksaußen Neto, der immer wieder gefährlich wurde. Liverpool fand derweil zunächst überhaupt nicht statt - und wurde bestraft. Neto bediente nach starkem Antritt Hwang, der den Ball aus spitzem Winkel über die Linie drückte (7.).

Auch im Anschluss blieben die Gastgeber aktiver, während Liverpool immer wieder im Mittelfeld den Ball verlor und große Räume anbot. Die Wolves schnupperten zwar am 2:0, mussten sich aber letztlich vorwerfen lassen, nicht mehr aus ihren Chancen gemacht zu haben. Die beste Gelegenheit hatte der Ex-Herthaner Cunha, der nach Neto-Vorarbeit aus kürzester Distanz per Kopf scheiterte (34.).

So war Liverpool weiter im Spiel - und näherte sich vor der Pause erstmals an. Zunächst verpasste Gakpo per Kopf (45.), dann waren es Salah und Szoboszlai, die nach Wackler von Torwart Sa die Doppelchance liegen ließen (45.+2).

Liverpool kommt besser aus der Pause

Nach dem völlig verdienten Rückstand zur Pause reagierte Klopp und brachte Diaz für Mac Allister. Der Kolumbianer belebte die Offensive und hatte gleich die erste gute Chance (47.). Wenige Minuten später war es dann nach Vorarbeit von Salah - der seine 200. Torbeteiligung in der Premier League feierte - aber Gakpo, der den Ausgleich besorgte (55.).

Die Wolves kamen nach dem Seitenwechsel dagegen kaum noch in eigene Offensivaktionen, defensiv erhöhte sich der Druck. Nunez verpasste zunächst noch aus kurzer Distanz (70.), besser machte es aber Robertson (85.), als den Wolves ein verunglückter Abschlag von Sa um die Ohren flog. Nach erneuter Vorarbeit von Salah drückte der Außenverteidiger den Ball über die Linie.

Eigentor sorgt für die Entscheidung

In der Nachspielzeit war es dann schon wieder Salah, der Elliott bediente. Dessen Abschluss fälschte Bueno entscheidend zum 3:1-Endstand ab (90.+1). Die Reds feierten somit nach einer stark verbesserten zweiten Halbzeit den vierten Saisonsieg. Die Wolves dürften sich derweil ärgern, aus der Überlegenheit im ersten Durchgang nicht mehr gemacht zu haben.

Weiter geht es für Liverpool bereits am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League beim Linzer ASK. Die Wolves treffen am kommenden Samstag (16 Uhr) in der Premier League auf Luton Town.