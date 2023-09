Nach Pausenrückstand bei West Ham: City bleibt weiter makellos

Auch am fünften Spieltag der Premier League ist Manchester City als Sieger vom Platz gegangen. Gegen West Ham United lag die Mannschaft von Pep Guardiola zur Halbzeit zurück, drehte das Spiel aber noch zu einem 3:1.

Bernardo Silva brachte Manchester City artistisch in Führung. IMAGO/Action Plus

Der amtierende Champions-League-Sieger Manchester City war am fünften Spieltag der Premier League zu Gast bei dem Sieger der Conference League, West Ham United. Beide Mannschaften hatten sich vor der Länderspielpause in starker Verfassung präsentiert. Während City alle bisherigen vier Spiele gewann, sammelte West Ham zehn Punkte.

Die Rollen waren dennoch klar verteilt. Die Cityzens, bei denen Gvardiol und Bernardo Silva im Vergleich zum 5:1 gegen Fulham anstelle von Aké und Kovacic begannen, übernahmen sofort das Kommando. David Moyes, der sich zuletzt über ein 2:1 gegen Aufsteiger Luton freuen durfte, brachte Soucek für Benrahma und ging es mit den Hammers defensiv an.

Die Gäste verschoben das Spielgeschehen von Beginn an in die Hälfte von West Ham, ließen den Ball laufen und kamen auch zu Chancen. Nach einer Ecke waren Rodrigo und Dias bei einer Mehrfach-Chance in den Hauptrollen, doch Souceks Schulter auf der Linie und der doppelt parierende Areola hatten etwas gegen die frühe Führung (7.). Auch Haaland wurde gefährlich, ließ im ersten Durchgang aber gleich zwei Großchancen aus kurzer Distanz liegen (15./42.).

Ward-Prowse schockt City

West Ham lauerte derweil auf Konter - und zeigte sich eiskalt. Nach einem Ballverlust von Doku nutzte Coufal den großen Raum auf der rechten Außenbahn und bediente Ward-Prowse mustergültig, der per Flugkopfball die etwas glückliche 1:0-Pausenführung besorgte (36.).

Die hatte allerdings nach dem Wiederbeginn nur kurz bestand. Denn es dauerte nur 45 Sekunden, bis Doku seinen Fehler vor dem 0:1 wieder korrigierte und seinen erstes Tor in der Premier League erzielte (46.).

Und der Druck der Cityzens blieb groß. Nur kurz darauf scheiterte Alvarez mit einem Freistoß am Pfosten (52.). Haaland zwang Areola per Seitfallzieher zur Parade (54.).

Die Hammers brauchten ein wenig, bis sie sich wieder in der Offensive anmeldeten - dann wurde es aber richtig gefährlich. Zunächst rettete Akanji noch in höchster Not gegen Emerson (60.). Bei der anschließenden Ecke zwang Zouma Ederson zur Glanztat (61.).

Silva dreht das Spiel

Insgesamt blieb die Guardiola-Elf aber die gefährlichere Mannschaft. So war es nach 76 Minuten Bernardo Silva, der das Spiel drehte. Zuvor hatte Aguerd einen Chip-Pass von Alvarez verpasst, weshalb der Portugiese die Kugel kurz vor dem Tor an Areola vorbeispitzeln konnte (76.).

Eine Sache fehlte allerdings noch zu einem perfekten City-Nachmittag. Haaland scheiterte auch mit seiner nächsten Großchance an Areola (82.). Doch kurz vor Schluss bekam der Norweger dann die eine Chance zu viel und sorgte mit seinem siebten Saisontreffer für den 3:1-Endstand (86.).

Für beide Teams steht nun eine englische Woche an. City muss bereits am Dienstag (21 Uhr) in der Königsklasse gegen Roter Stern Belgrad ran. West Ham trifft am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League ebenfalls auf einen serbischen Vertreter. TSC Backa Topola ist zu Gast.