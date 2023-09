Szoboszlai trifft früh, Cash ins eigene Tor: Liverpool versenkt Aston Villa

Am vierten Spieltag der Premier-League-Saison konnte der FC Liverpool den dritten Sieg feiern. Gegen Aston Villa traf Dominik Szoboszlai früh, Matthew Cash ins eigene Tor, während Mohamed Salah den Schlusspunkt setzte.

Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Chelsea (1:1) hatte der FC Liverpool mit Siegen gegen Brentford (3:1) und Newcastle (2:1) ordentlich Selbstbewusstsein tanken können. Mit Aston Villa, das ebenfalls schon zweimal in dieser Premier League Saison gewinnen konnte, war aber ein durchaus formstarker Gegner zu Gast an der Anfield Road.

Carlos muss verletzt vom Platz

Dennoch brauchten die Reds nicht lange, um in Führung zu gehen. Keine drei Minuten waren gespielt, da zog der ehemalige Leipziger Szoboszlai ab und traf nach einer Ecke per Direktabnahme in die Maschen. Ein Schock für die Gäste, für die es wenig später noch schlimmer kam. Verteidiger Diego Carlos musste verletzt ausgewechselt werden, Bailey kam für ihn neu auf den Rasen (19.).

Und auch damit war noch nicht genug für gebeutelte Villans, nur vier Minuten nach dem frühen Wechsel beförderte Cash den Ball, nachdem Darwin nur den Pfosten getroffen hatte, unglücklich in die eigenen Maschen (23.).

Darwin verpasst - Salah trifft

Mit dem 2:0 ging es auch in die Pause, aus den Kabinen kamen beide Mannschaften mit neuem Schwung. Beinahe hätte Cash per Kopf sein Eigentor egalisiert, doch Alisson reagierte prächtig (48.). Auf der Gegenseite ließ Darwin das sicher geglaubte 3:0 liegen, als er aus kurzer Distanz das Tor verpasste, obwohl Villa-Torhüter Martinez bereits geschlagen war (49.).

Wenig später stand es dann doch 3:0: Nach einer Ecke stieg Darwin hoch und verlängerte per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Salah postiert war. Aus drei Metern hatte der Ägypter keine Probleme, einzuschieben. Villa war nun geschlagen und auch Liverpool ließ es weitgehend ruhig angehen. Salah hatte mit Beginn der Schlussphase den Doppelpack auf dem Fuß, scheiterte aber an Martinez, der den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte (75.).

Es blieb beim 3:0 für die Reds, die sich über ihren dritten Sieg im vierten Spiel freuen und auf den dritten Tabellenplatz springen konnten. Villa musste hingegen die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag hinnehmen.