Trotz Rückstand und Rot: Liverpool siegt bei Endo-Debüt

Nach frühem Rückstand drehte der FC Liverpool das Heimspiel gegen Bournemouth noch souverän. Neuzugang Endo feierte als Einwechselspieler sein Debüt. Weil Weltmeister Mac Allister die Rote Karte sah, dürfte der Japaner schon bald von Beginn an gefordert sein.

Fast genau ein Jahr nachdem Liverpool mit dem 9:0 gegen Bournemouth den Premier-League-Rekord für den höchsten Sieg eingestellt hatte, begrüßten die Reds den Gast von der englischen Südküste erneut in Anfield. Jürgen Klopp setzte auf die gleiche Startelf wie beim 1:1 bei Chelsea zum Auftakt. Neuzugang Endo, unter der Woche vom VfB Stuttgart verpflichtet, saß zunächst auf der Bank.

Der Außenseiter, der mit einem 1:1 gegen West Ham in die Saison gestartet war, begann mutig - und ging dank einer Unkonzentriertheit von Alexander-Arnold sogar in Führung. Dem Rechtsverteidiger, der kurz zuvor schon Glück gehabt hatte, dass ein Missverständnis mit Alisson nicht zum 0:1 geführt hatte, versprang bei der Annahme vor dem eigenen Strafraum der Ball. Der Ex-Liverpooler Solanke kam im Sechzehner zwar nicht zum Abschluss, doch Semenyo jagte die Kugel zur frühen Gästeführung in die Maschen (3.).

Für die schnelle Antwort hätte fast van Dijk gesorgt, dessen Kopfball nach Ecke von Robertson aber an die Latte segelte (7.). Liverpool kam in der Offensive immer besser in Fahrt, blieb hinten aber zumindest in der Anfangsphase selbst anfällig für Konter. Luis Diaz besorgte den Ausgleich in akrobatischer Manier, als er sich den Ball nach Zuspiel von Diogo Jota selbst hochlegte und dann per Seitfallzieher vollendete (28.).

Ein etwas harter Elfmeter sorgte dafür, dass Liverpool die Partie noch vor der Pause drehte. Szobozslai nahm den zweifellos vorhandenen Kontakt von Rothwell am Strafraumeck gerne an und ging theatralisch zu Boden. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, die Gäste protestierten vergeblich. Salahs wuchtig getretenen Elfmeter parierte Neto stark mit einer Hand, gegen den Nachschuss des Ägypters war er jedoch machtlos (36.).

Nach der Pause hatte Liverpool das Geschehen komplett im Griff. Das starke Angriffstrio entfachte viel Wirbel, einzig im Abschluss fehlte noch die Präzision. Auch nach dem Platzverweis gegen Weltmeister Mac Allister, der gegen Christie im Mittelfeld mit offener Sohle zu Werke ging (58.), blieben die Reds obenauf und sorgten durch Diogo Jota für die Entscheidung. Nachdem Landsmann Neto den Ball nach einem Szoboszlai-Schuss nicht festhalten konnte, staubte der Portugiese ab (62.).

In der Folge verlor der LFC, bei dem Endo in der 63. Minute zu seinem Debüt kam, nichts von seiner Dominanz. Auch wenn Alisson gegen die eingewechselten Kluivert (85.) und Traoré (90.+4) noch retten musste, geriet der erste Sieg der Saison für die Gastgeber nicht mehr in Gefahr.

Beim Gastspiel in Newcastle am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) wird Klopp im ohnehin dünn besetzten Mittelfeldzentrum auf den gesperrten Mac Allister verzichten müssen. Gut möglich, dass Endo dann schon in der Startelf stehen wird.