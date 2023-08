Alvarez-Kunstschuss reicht ManCity - Haaland verzweifelt regelrecht

Manchester City hält sich in der Premier League weiter schadlos: Am Samstagabend reichte dem Meister ein minimalistischer Heimsieg gegen Newcastle United. Erling Haaland drohte dabei zu verzweifeln.

Viertes Pflichtspiel, dritter Sieg, dritter in Folge: Manchester City nimmt in der Saison nach dem Triple-Gewinn so langsam Fahrt auf. Der amtierende englische Meister schlug das zum Auftakt mit einem 5:1-Kantersieg gegen Aston Villa furiose Newcastle United mit 1:0. Um sich in der Liga makellos zu halten, hatte Pep Guardiola sein Team im Vergleich zum Supercup-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla auf zwei Positionen umgebaut: Ruben Dias begann für Aké, Alvarez für Torschütze Palmer.

Einer dieser Wechsel sollte sich noch vor dem Seitenwechsel auszeichnen. Denn nach einer dürftigen ersten halben Stunde, in der Newcastle mutig angelaufen war, reichte den nicht wirklich spritzig wirkenden Hausherren ein Moment der Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Magpies: Foden bediente halbrechts im Strafraum Alvarez, der die Kugel ins linke Kreuzeck jagte (31.). Noch vor dem Seitenwechsel hätte Haaland beinahe erhöht, doch der Ball strich knapp am Tor vorbei (41.).

Haaland fehlt das Spielglück

Newcastle hatte eine einzige Gelegenheit, die Gordon durch eine technische Unsauberkeit selbst zunichte machte (45.+2). Nach dem Seitenwechsel wollten die Hausherren die Entscheidung herbeiführen - doch Haaland hatte nicht das nötige Spielglück: Der Norweger schoss erst um Zentimeter vorbei, ehe Pope mit einem tollen Fußreflex den Einschlag verhinderte (63., 65.). Der Norweger haderte gestenreich.

In der Schlussviertelstunde ließ sich ManCity tiefer fallen, um die Entscheidung möglicherweise durch einen Konter herbeizuführen. Das Vorhaben erstickte Guardiolas Mannschaft mit Ungenauigkeiten selbst im Keim. So richtig nah dran am 2:0 war nur Foden, der mit Haaland prächtig harmonierte und nun vom Norweger in Szene gesetzt wurde - doch Pope fuhr wieder den Fuß aus (89.). So blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg für den Meister. Es war der 17. in Folge (!) im Etihad.

Auf ManCity wartet am nächsten Sonntag um 15 Uhr das Gastspiel bei Sheffield United. Newcastle eilt derweil von einem Topspiel zum nächsten: Zweieinhalb Stunden nach dem City-Auftritt empfangen die Magpies den FC Liverpool.