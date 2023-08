Missglücktes Caicedo-Debüt: Chelsea verliert gegen dezimiertes West Ham

Der FC Chelsea kommt auch in der neuen Spielzeit nicht in die Spur. Beim Stadtrivalen West Ham unterlagen die Blues mit 1:3. Neuzugang Caicedo erwischte ein völlig missglücktes Debüt.

Wenige Tage vor dem Londonderby bei West Ham sicherte sich Chelsea für 100 Millionen Euro die Dienste von Moses Caicedo. Der 21-Jährige gehörte prompt dem Kader an, nahm allerdings zunächst auf der Bank Platz. Bei seiner Mission, den ersten Pflichtspielsieg als Blues-Trainer zu feiern, setzte Mauricio Pochettino stattdessen auf bewährtes Personal. Im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Liverpool begrüßte er nur Gusto (für den verletzten James) neu in der Startelf.

Auch Hammers-Coach David Moyes nahm gegenüber dem 1:1 in Bournemouth zum Auftakt in die Premier-League-Saison genau eine personelle Veränderung vor. Ward-Prowse bekam den Vorzug vor Pablo Fornals und machte nach nur sechs Minuten klar, warum.

Eckball-Alarm: West Ham gelingt die frühe Führung

Gleich zweimal schlug der Engländer eine Ecke punktgenau an den zweiten Pfosten. Die zweite solche wusste Aguerd zu veredeln, sein Kopfball-Aufsetzer schlug unhaltbar für Sanchez in den Maschen ein (7.).

Chelsea wirkte jedoch nicht lange geschockt von diesem frühen Rückstand, sondern spielte seinerseits eifrig nach vorne. Insbesondere Jackson und Chukwuemeka entpuppten sich als Aktivposten. Eine butterweiche Flanke von Chilwell setzte Jackson drüber (14.). Ansonsten überzeugte der Senegalese mit seinen Tiefenläufen.

Tänzchen zum Ausgleich - Fernandez vergibt vom Punkt

Der Ausgleich war dann nur eine Frage der Zeit. Nachdem Jackson gleich zweimal zum Dribbling angesetzt hatte, West Ham aber vorerst klären konnte, landete der Ball bei Chukwuemeka, der Soucek zum Tanz bat und den Tschechen dabei links liegen ließ. Knochentrocken bugsierte der 19-Jährige - der später zur Pause verletztungsbedingt runter musste - den Ball zum 1:1 in die lange Ecke (28.).

Die Gäste hätten sogar noch einen draufsetzen können, nachdem Sterling gegen Soucek einen Elfmeter herausholte. Aber Enzo Fernandez zeigte Nerven und scheiterte an Areola (43.), der zum ersten Mal im neunten Versuch einen Strafstoß in der Premier League abzuwehren wusste.

Antonio trifft aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel wollte Chelsea dann dort weitermachen, wo es vor der Pause aufgehört hatte. Aber Antonio durchkreuzte diese Pläne mit einem regelrechten Dampfhammer. Auch weil Disasi ihn nicht richtig attackierte, schweißte der Stürmer das Spielgerät aus 18 Metern in die linke Torecke (53.).

Kurz darauf war es dann soweit. Caicedo betrat zum ersten Mal im Chelsea-Dress den Premier-League-Rasen (61.) und fügte sich gleich mal mit einem Distanzschuss ein, der nur wenige Meter übers Ziel rauschte (63.).

West Ham über 20 Minuten in Unterzahl

Die Hoffnungen der Gästefans auf den Ausgleich sollten weiter genährt werden, als Aguerd für sein Einsteigen gegen Jackson zum zweiten Mal an diesem Abend die Gelbe Karte sah und somit von Schiedsrichter John Brooks des Feldes verwiesen wurde (67.).

Doch auch in Überzahl wurde Chelsea nicht unbedingt zwingender. Mehr als einen Distanzschuss von Colwill (81.) und einige Dribblings, die im gegnerischen Sechzehner verendeten, brachte der Favorit bis zum Ablauf der regulären Spielzeit nicht mehr zu Stande.

Wilde Nachspielzeit: Caicedo verschuldet Elfer

Die Nachspielzeit hielt dann noch mal einige Höhepunkte bereit. Erst leistete sich Caicedo einen eklatanten Fehlpass, den Pablo Fornals um ein Haar mit der Vorentscheidung bestrafte. Aber Sanchez parierte ebenso stark (90.) wie Areola zwei Minuten später auf der Gegenseite nach einem abgefälschten Schuss von Madueke (90.+2).

Und dann kam es noch dicker für Caicedo, der im eigenen Sechzehner zu spät kam gegen Emerson und somit einen Elfmeter verursachte. Lucas Paqueta trat an und verwandelte zum 3:1-Endstand. Aus Sicht von Caicedo - auch wenn er nur 30 Minuten auf dem Platz stand - war es ein Debüt zum Vergessen, dem der 21-Jährige sicher gerne ein gelungeneres Heimdebüt folgen lassen würde. Das dürfte am kommenden Freitag (21 Uhr) anstehen, wenn Chelsea Aufsteiger Luton Town empfängt. West Ham gastiert am Samstag um 18.30 Uhr bei Spitzenreiter Brighton.