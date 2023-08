Zehn Gunners bringen den Sieg bei Crystal Palace über die Zeit

Der FC Arsenal hat bei Crystal Palace den zweiten Sieg im zweiten Premier-League-Spiel eingefahren. Im Selhurst Park machten sich die Gunners das Leben allerdings selbst schwer.

Zum Abschluss des zweiten Spieltags standen sich im Londoner Selhurst Park zwei Gewinner der Auftakt-Woche gegenüber. Der FC Arsenal, der mit 2:1 gegen Nottingham Forest gewann, war zu Gast bei Crystal Palace. Die Eagles feierten einen 1:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Sheffield United.

Entsprechend sahen sowohl Palace-Coach Roy Hodgson als auch sein Gegenüber keinen Grund für Umstellungen. Zu einer wurde Mikel Arteta allerdings gezwungen. Für den schwer am Knie verletzten Neuzugang Timber rückte Tomiyasu auf die Rechtsverteidiger-Position.

Die Gunners übernahmen früh die Spielkontrolle, hatten aber zunächst Probleme, gegen tiefstehende Eagles in aussichtsreiche Schusspositionen zu kommen. Die Gastgeber versuchten es immer wieder mit schnellen Kontern und forderten Ramsdale. Der Keeper war jedoch sowohl gegen Ayews scharfe Flanke (15.) als auch gegen Ezes Distanzschuss (21.) zur Stelle.

Erst nach rund einer halben Stunde wurde Arsenal so richtig gefährlich. Nach einer frühen Balleroberung von Saka behauptete sich Nketiah gegen zwei Verteidiger, setzte den Ball im Strafraum aber an den Pfosten (29.). Kurz darauf war der Ersatz von Gabriel Jesus sogar frei im Fünfmeterraum, lupfte aber über das Tor (36.). So blieb es zur Pause torlos.

Ödegaard trifft, Tomiyasu fliegt

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gunners das Tempo noch einmal an - und wurden prompt belohnt. Ein schnell ausgeführter Freistoß erwischte die Eagles-Hintermannschaft auf dem falschen Fuß. Nketiah schlich davon, kam vor Johnstone an den Ball und nahm den Kontakt des Keepers dankend an. Den fälligen Strafstoß versenkte Kapitän Ödegaard (53.).

Doch statt das Tempo hochzuhalten, ließ sich Arsenal nach dem Treffer plötzlich viel Zeit. Schiedsrichter David Coote sah sich das nicht lange mit an und zeigte Tomiyasu die Gelbe Karte, nachdem dieser einen Einwurf zu lange herauszögerte (60.).

Das sollte sich rächen. Denn nur sieben Minuten später griff Tomiyasu im Mittelfeld kurz das Trikot von Ayew. Der Unparteiische wertete das als taktisches Foul und stellte den Timber-Ersatz mit Gelb-Rot vom Platz (67.).

Arsenal steht tief, Palace macht Druck

So machten sich die Gunners das Leben in der Schlussphase selbst schwer. Fortan lief Crystal Palace an, Arsenal beschränkte sich darauf, die Führung über die Zeit zu retten.

Der Ball lief um den Strafraum der Gäste herum, fand jedoch nicht den Weg auf das Tor. Eze ging nach einem leichten Kontakt gegen Partey im Strafraum zu Fall, bekam aber keinen Elfmeter (72.), Edouard verpasste freistehend per Kopf deutlich (86.) und Mitchell setzte den letzten Versuch aus zehn Metern über das Tor, nachdem Ramsdale die Kugel zuvor kurz vor Edouard am Fünfer wegspitzelte (90.+5). Somit blieb es bei dem knappen und glanzlosen 1:0 der Gunners.

Am Ende wird es dem amtierenden Vizemeister egal sein, wie der Sieg zustande gekommen ist. Nach Manchester City und Brighton ist Arsenal die dritte Mannschaft, die an den ersten beiden Spieltagen die volle Punkteausbeute auf dem Konto hat.

Weiter geht es für Arteta, der sich nun die nächste Alternative auf der rechten Defensivseite überlegen muss, und seine Mannschaft am Samstag (16 Uhr) im nächsten Londoner Derby gegen den FC Fulham, Crystal Palace trifft zeitgleich auswärts auf den FC Brentford.