Ärger mit Salah und dem VAR: Liverpool startet unrund

Der FC Liverpool musste sich zum Premier-League-Auftakt mit einem 1:1 beim FC Chelsea begnügen. Im zweiten Durchgang sorgten ein nicht gegebener Elfmeter und Salahs Auswechslung für Aufsehen.

Auch beim achten Mal hat der FC Liverpool sein Premier-League-Auftaktspiel unter Jürgen Klopp nicht verloren, dürfte sich am Sonntag aber mehr ausgerechnet haben als ein 1:1-Remis beim FC Chelsea - zumal das für die Reds einen Tick glücklicher war.

Wie Klopp sucht auch Chelseas neuer Trainer Mauricio Pochettino noch Verstärkungen, erst recht nach dem langen Ausfall von Top-Einkauf Nkunku. Und ähnlich unrund präsentierten sich beide Mannschaften an der Stamford Bridge vor allem im ersten Durchgang, insbesondere defensiv - was Chancen eröffnete.

Zunächst hatten die Liverpooler, bei denen in Mac Allister und Szoboszlai beide Sommereinkäufe begannen, mehr davon: Sechs Minuten nachdem er aus 20 Metern an der Oberkante der Latte gescheitert war (12.), legte Salah nach starker Ballverarbeitung auf der rechten Seite Luis Diaz den Ball perfekt zur Führung auf (18.) und hatte danach doppelt Pech: Erst verwehrte ihm Thiago Silva per Block das 2:0 (26.), dann der VAR, der vor seinem gewonnenen Eins-gegen-eins gegen Chelseas neuen Keeper Sanchez eine knappe Abseitsposition erkannt hatte (29.).

Chelsea-Neuzugang Disasi wackelt hinten - und trifft vorne

Die Dreierkette um Neuzugang Disasi und Leihrückkehrer Chilwell wackelte gehörig, doch offensiv wussten Pochettinos Blues zu gefallen. Nach vielen guten Ansätzen fiel schließlich im Nachgang einer Ecke der Ausgleich, als der defensiv teils überforderte Disasi freistehend einschoss (37.). Chilwells vermeintliches 2:1 wurde wie bei Salah zuvor wegen Abseits nachträglich aberkannt (39.), ehe die neue Sturmhoffnung Jackson den Ball aus bester Position drüber lenkte (43.). Kurzum: Der 1:1-Pausenstand war leistungsgerecht.

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff forderte Liverpool dann vergeblich Elfmeter: Jackson hatte den Ball bei einer Gäste-Ecke mit der nicht ganz angelegten Hand am eigenen Torpfosten vorbeigelenkt. Dass sich Referee Anthony Taylor die Szene nach kurzer VAR-Rücksprache nicht einmal ansah, überraschte (53.).

Fast noch schlimmer für Klopp und seine Elf: Ab diesem Zeitpunkt lief für die Reds offensiv fast nichts mehr zusammen. Die engagierten und leidenschaftlichen Gastgeber drückten, brachten aber lange auch nur zwei Abschlüsse aus spitzem Winkel zustande (Chilwell/55., Jackson/71.), die Alisson - einmal herausragend, einmal souverän - parierte.

Salah geht frustriert vom Platz

Klopp versuchte vergeblich, mit Wechseln gegenzusteuern, und brachte dabei auch noch seinen Torjäger gegen sich auf: Salah, der in seinem siebten Liga-Auftaktspiel für Liverpool erstmals nicht traf, zeigte seinen Frust beim Abgang gestenreich (77.). Nur bei einem Sanchez-Fehlpass schnupperte der Vorjahresfünfte danach noch einmal an einer guten Chance (88.), während Chelsea bei einem Gegenstoß über Jackson und Joker Mudryk den Lucky Punch verpasste (90.+3).

Zum fünften Mal hintereinander findet diese Paarung in der Premier League also keinen Sieger, und beide Trainer werden nun erst recht wissen, dass ihnen vor allem ein weiterer Sechser noch guttäte. Am zweiten Spieltag wartet auf Chelsea das Duell bei West Ham, Liverpool empfängt Bournemouth.