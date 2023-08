Traumhaftes Debüt: Tonali führt Newcastle zum Auftaktsieg

Für rund 70 Millionen Euro hat sich das von Saudi-Arabien übernommene Newcastle United in diesem Sommer mit Milan-Ass Sandro Tonali verstärkt. Dieser Transfer hat sich direkt am 1. Spieltag der neuen Saison ausbezahlt.

Newcastles Erfolgscoach Eddie Howe baute in seiner Startelf natürlich direkt Top-Neuzugang Tonali ein. Der 23-jährige italienische Nationalspieler war vor einigen Wochen - und das durchaus überraschend für viele Milan-Fans - aus Italiens Modestadt geholt worden.

Und wie sollte es anders sein? Der als Fan der Rossoneri aufgewachsene Mittelfeldmann drückte seinem ersten Auslandsabenteuer seiner jungen Karriere direkt den Stempel auf. Tonali zeigte sich ab Sekunde eins anspielbar, präsent, passsicher und in leitender Rolle.

Frühes Tor inklusive: Der ehemalige Hoffenheimer Joelinton und Gordon bauten hier in der 6. Spielminute stark über die linke Seite auf, während Aston Villas Abwehr keinen Zugriff entwickelte. Am Ende flankte jener Gordon scharf in die Mitte, wo Tonali angeflogen kam und sehenswert mit artistisch gestrecktem Bein aus wenigen Metern zum 1:0 vollstreckte.

Diaby trifft ebenfalls im ersten Spiel

Kein Wunder, dass der bestens besuchte St. James' Park zu Newcastle upon Tyne bebte und den neuen Mann lautstark feierte - und sich dieser zudem von den Mitspielern ausgiebig feiern ließ.

Die von Unai Emery trainierten Villans spielten allerdings ebenfalls mit, zeigten sich in Phasen mutig und legten gepflegten Konterfußball auf den Rasen. Hier oft mit dabei: Der im Sommer an Land gezogene Ex-Leverkusener Diaby, der dann auch direkt das 1:1 markierte. Nach einer verlängerten Flanke stand der Offensivmann im Zentrum sträflich frei und schoss souverän ein (11.).

Fünf Tore am 1. Spieltag

Ins Wackeln kamen die gastgebenden Magpies dadurch aber nicht, vielmehr hatten sie insgesamt an diesem Samstagabend die Kontrolle über das Geschehen - abgesehen von den wenigen guten Phasen der Villans.

Die logischen Folgen daraus: noch so einige Tore. Zunächst einmal traf der ehemalige Dortmunder Isak nach toller Tonali-Flanke und sauberer Ablage des nicht im Abseits stehenden Abwehrmanns Botman - 2:1 (16.). Nach Wiederbeginn schnürte Isak zudem mit einem herrlichen Heber über Keeper Martinez hinweg das vorentscheidende 3:1 (58.), ehe die eingewechselten Wilson (77.) und Barnes (90.+1) jeweils allein vor Martinez auf das finale 5:1 stellten. Mit einer Ansage an den Rest der Liga startete das auch für die Champions League qualifizierte Newcastle in die neue Spielzeit.

Am kommenden 2. Spieltag kommt es direkt zu einem Knaller: Newcastle United muss dann beim amtierenden Meister Manchester City antreten (Samstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Aston Villa bekommt es einen Tag später (15 Uhr) mit dem FC Everton zu tun.