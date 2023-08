Varane-Treffer und VAR-Kontroverse: ManUnited schlägt Wolves zum Auftakt

Manchester United hat den Auftakt in die neue Premier-League-Saison erfolgreich gemeistert. Gegen die Wolverhampton Wanderers taten sich die Red Devils lange Zeit schwer, wurden aber von Raphael Varane erlöst und hatten am Ende gar VAR-Glück.

ManUnited-Coach Erik ten Hag musste im ersten Spiel der Saison aud den verletzten 75-Millionen-Neuzugang Höjlund verzichten, dafür standen jedoch die anderen beiden Neuzugänge Onana und Mount in der Startelf.

Wolverhamptons Trainer Gary O'Neil, der nach Julen Lopeteguis pikantem Abgang erst wenige Tage vor Saisonstart installiert worden war, setzte in der Startelf auf den Ex-Herthaner Matheus Cunha. Zudem stand der ehemalige Stuttgarter Kalajdzic nach langer Verletzungspause im Kader.

United tat sich zu Beginn schwer

United tat sich von Anfang an schwer, die kompakt verteidigenden Gäste herauszufordern. Die strahlten über ihre schnellen Angreifer - allen voran über Matheus Cunha - immer wieder Kontergefahr aus. Die erste Gelegenheit der Partie hatten jedoch die Gastgeber, doch Rashford, der im Sturmzentrum auflief, scheiterte mit seinem Versuch an José Sa (11.).

Die folgenden Minuten passierte vor den Toren beider Mannschaften relativ wenig, stattdessen spielte sich der Großteil des Spielgeschehens im Mittelfeld ab. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe die Gäste durch Sarabia zum Abschluss kamen - zuvor hatte sich der aufällige Matheus Cunha stark gegen Casemiro und Lisandro Martinez durchgesetzt.

Auch die nächste Szene gehörte den Wolves - und wieder war es Matheus Cunha, der an der Szene beteiligt war (33.): Einen Pass ins Zentrum leitete der 24-Jährige direkt weiter, ehe er den Laufweg in die Tiefe antrat und den Ball umgehend bekam. Aus rund 15 Metern halbrechter Position schob er den Ball jedoch knapp links am Tor vorbei. In den darauffolgenden Minuten sahen die Zuschauer im Old Trafford die beste Phase der Red Devils, doch sowohl eine Flanke von Shaw (37.) als auch ein Kopfball von Rashford (38.) fanden nicht den Weg ans Ziel. Rashford war es auch, der die letzte Aktion der ersten Hälfte hatte, doch der Stürmer konnte lediglich eine Ecke herausholen (45+2.).

Matheus Cunha an den Außenpfosten

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Wolves - erneut durch den omnipräsenten Matheus Cunha - die Riesenchance auf das 1:0 hatten. Der Brasilianer scheiterte freistehend jedoch am Außenpfosten (49.). In den folgenden Minuten ging es hin und her, zunächst Antony (53.) und Bruno Fernandes (55.) und quasi im Gegenzug wieder Matheus Cunha (55.) scheiterten allerdings entweder am gegnerischen Torwart oder an einem Verteidiger.

Danach dauerte es bis in Spielminute 72, ehe es wieder gefährlich im Sechzehner wurde. Wer sonst als Matheus Cunha eroberte am eigenen Sechzehner den Ball und leitete mit einem Solo bis ins gegnerische Drittel den Konter ein, den Pedro Neto mit einem zu unplatzierten Schuss abschloss.

Varane erlöst seine Farben

Vier Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite. Bruno Fernandes' Chipball leitete Wan-Bissaka in die Mitte, wo Varane seinen Kopf hinhielt und zur Führung verwandelte (76.).

VAR-Glück für Onana

Die Wanderers zeigten sich davon jedoch nicht beeindruckt, ebenso wenig wie Uniteds stets aufmerksamer Keeper Onana, der gleich zweimal gegen den frisch eingewechselten Fabio Silva parierte (84.). Die Wolves versuchten alles, auch der ehemalige Stuttgarter Kalajdzic gab nach langer Verletzungspause sein Comeback im Angriff seines Teams.

Und siehe da: Als die Red Devils schon wie die sicherern Sieger ausgesehen hatten, gab es in der achten Minute der Nachspielzeit noch einen Aufreger: Nach einer Flanke von der rechten Seite traf Onana nicht den Ball, räumte stattdessen jenen Stürmer Kaladjzic ab. Der Unparteiische Simon Hooper entschied sich trotz Hilfe des VAR jedoch gegen einen Elfmeter - eine durchaus kontroverse Entscheidung. Und eine, die den knappen Erfolg der Red Devils bestätigte. Mit einem Arbeitssieg starteten das Team von ten Hag also in die neue Saison.

Manchester United erwartet am 2. Spieltag bereits ein echtes Schwergewicht: Am Samstag ab 18.30 Uhr gastieren die Red Devils bei den Tottenham Hotspur. Am selben Tag um 16 Uhr empfangen die Wolverhampton Wanderers Europa-League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion.