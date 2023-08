Maddison glänzt mit Kanes alter Nummer, doch Tottenham spielt nur 2:2

Zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison ist Tottenham Hotspur nicht über ein 2:2 beim FC Brentford hinausgekommen. Im ersten Spiel nach dem Abschied von Harry Kane verspielten die Spurs zunächst eine Führung und schlugen dann selbst zurück - zum Sieg reichte es allerdings nicht mehr.

Er war tagelang in aller Munde und dann nicht mehr da, als es ernst wurde: Kane is gone - und Tottenham muss nach einem ganzen Jahrzehnt, in dem der Kapitän der englischen Nationalelf das Spiel der Spurs geprägt hat wie kein Zweiter, auf einmal ohne seinen Starstürmer auskommen. Ein Auftrag, der alles andere als leicht zu erfüllen ist.

Die ersten Schritte, die die Nordlondoner am Sonntagnachmittag gingen, konnten sich allerdings sehen lassen. In Brentford dauerte es nur gut zehn Minuten, ehe die Spurs zum ersten Mal jubeln durften. Ein Freistoß von Maddison, ein Kopfball von Romero - 1:0 für Tottenham (11.).

Tempofußball und weitere Tore

Das Tor war der Startschuss für eine temporeiche und höchst unterhaltsame erste Hälfte, in der das Spiel hin und her wogte. Während Tottenham in erster Linie auf Ballbesitzfußball setzte, wurden die Gastgeber immer wieder gefährlich, wenn sie nach Balleroberungen mit wenigen Pässen nach vorne spielten. Ein Rezept, das den Spurs ein ums andere Mal große Schwierigkeiten bereitete.

Mitte der ersten Hälfte war es schließlich Mbeumo, der nach einem Foul des neuen Kapitäns Son an Jensen die Nerven behielt und per Elfmeter das 1:1 erzielte (26.). Brentford wurde nun immer mutiger und drehte die Partie: Henry fand Wissa mit einer Hereingabe von der linken Seite - 2:1 für den Außenseiter (36.).

Flekken pariert - Die Partie verflacht

Brentford hatte die Partie gedreht und hätte durchaus mit einer Führung in die Pause gehen können, doch Emerson Royal erzielte in der Nachspielzeit doch noch das 2:2 (45.+4), ehe Mbeumo eine letzte Großchance ungenutzt ließ (45.+9).

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie mehr und mehr. Die Spurs hatten ein deutliches Plus in Sachen Ballbesitz, fanden aber recht selten Lücken im Defensivverbund der Gastgeber, und Brentford kam nur noch sporadisch zu Gegenstößen. Wenn es dann doch mal gefährlich wurde, war entweder Tottenhams Torhüter Vicario zur Stelle (57.) - oder Brentfords neue Nummer 1 Flekken zeichnete sich aus, als er von Son (60.) und Richarlison (64.) geprüft wurde. So endete die Partie letztendlich mit einem 2:2.